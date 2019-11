L'accueil de jour du Secours catholique à Dijon, au bénéfice des pauvres de plus en plus nombreux

Dijon, France

Le seuil de pauvreté en France est de 1041 euros par mois. En Côte-d'Or, le Secours catholique a calculé que le revenu médian de ses bénéficiaires n'était que de 535 euros. Un sur cinq n'a rien. Autant dire que l'accueil de jour ouvert en avril dernier boulevard Voltaire à Dijon connaît une fréquentation soutenue. Une cinquantaine de personnes y sont reçues chaque jour.

Douches et lessives, pour conserver sa dignité

Elles peuvent y trouver une cafétéria, un espace de jeux pour les petits, et bien sûr un accompagnement, sans oublier un service de coiffure le jeudi, des douches et de quoi faire une lessive, parce que rester propre, c'est conserver sa dignité. Cinq lave-linge et autant de sèche-linge sont à disposition moyennant une participation symbolique de un euro. Iona peut payer aujourd'hui. Cette jeune roumaine est venue faire une lessive, avec l'argent que son compagnon macédonien a récolté en faisant la manche. Le couple a une petite fille de deux ans. Cette petite famille est arrivée en France il y a près de deux ans. Le soir, il lui faut appeler le 115 pour pouvoir dormir dans un hébergement d'urgence. On leur donne aussi des couches pour l'enfant. Pour les repas, il faut aller de paroisse en paroisse, où, jusqu'en avril, des repas sont offerts à midi.

La buanderie, très utile © Radio France - Jacky Page

Aidée hier, bénévole aujourd'hui

Luc est bénévole depuis 10 ans. Il fait partie des 180 volontaires de l'association à Dijon, et reçoit les plus pauvres à l'accueil de jour. Une maman vient de lui dire qu'elle n'a pas d'argent pour acheter un produit contre les poux pour ses enfants. On lui donnera de quoi acheter un kit contre les parasites. Sandra, 21 ans, s'active parmi les bénévoles. Réfugiée irakienne, membre de la communauté Yazidie persécutée par Daech, elle a appris le français grâce à des cours donnés au Secours catholique. Aujourd'hui elle s'investit à son tour : "je parle français, anglais et arabe. Comme ça, si quelqu'un a besoin de quelque chose et n'arrive pas à le dire en français, moi je le traduis".

Luc, bénévole à l'accueil de jour, détaille les services qui y sont proposés Copier

Outre l'aide matérielle, c'est aussi de la chaleur humaine que l'on vient chercher à l'accueil de jour. Parler, c'est important, insiste Luc, parce que beaucoup de gens sont isolés. L'accueil de jour du Secours catholique boulevard Voltaire, est ouvert le mercredi après-midi, le jeudi, ainsi que le samedi matin et le dimanche matin.