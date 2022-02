L'accueil des fidèles espéré en 2024 à la grande mosquée de Tours

On ne peut pas la manquer quand on emprunte le boulevard Louis XI, le long des rives du Cher.. La coupole du dôme de la grande mosquée de Tours a enfin été installée, début février. Une étape supplémentaire pour l'édifice, dont la première pierre a été posée en 2008, mais pour les premières prières et l'accueil des fidèles dans de bonnes conditions, il va falloir encore attendre.

Le chantier est loin d'être terminé. Il faut encore habiller la coupole de zinc, mettre le survitrage juste en-dessous, couvrir les bâtiments d'ablution et le hall d'entrée, terminer le menuiserie et la tapisserie. En théorie, tout cela prendrait au maximum six mois. Mais la communauté musulmane d'Indre-et-Loire est confrontée à un double problème : la pénurie de matériaux, qui proviennent principalement de Chine, et le manque de financement.

La mosquée de Tours vue de l'intérieur. © Radio France - Adrien Bossard

Deux millions d'euros à trouver pour finir le chantier

Tout repose exclusivement sur les fidèles. Or, ils sont à peine 6% à donner de l'argent, regrette Salah Merabti, le président de la communauté musulmane d'Indre-et-Loire. "Il nous manque deux millions d'euros pour finir les travaux. Pour le nombre de musulmans que nous sommes en Indre-et-Loire, plus de 35.000 actuellement, ce n'est rien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que les anciens qui donnent et on les sollicite souvent. Les jeunes sont moins investis. Ça viendra peut-être. Il y a aussi le fait que les promesses n'ont pas été tenues. La grande mosquée de Paris devait nous aider mais, au final, non. Il y avait une solidarité entre les mosquées avant. Ce n'est plus le cas."

Du survitrage doit être posé juste en-dessous de la coupole. © Radio France - Adrien Bossard

Salah Merabti table sur 2024 pour accueillir les fidèles lors des premières prières. "Ça commence à urger parce que la mosquée de la rue Lobin est trop petite. Ici, on pourra avoir jusqu'à 3.000 personnes d'un coup." Quant au centre culturel, attenant à la mosquée, aucune échéance n'est avancée. Les travaux seront une fois de plus à la charge de la communauté musulmane puisque les collectivités se sont désengagées.