L'accueil des mineurs isolés en débat en Seine-Maritime

Le Réseau de Solidarité avec les Migrants de Rouen interpelle le département de Seine-Maritime dans l'accueil des mineurs isolés. Il lui demande de mieux prendre en charge ces mineurs non reconnus encore comme mineurs. Le réseau en héberge actuellement une quarantaine mais estime qu'autant vivent à la rue. Et il dénonce la politique spécifique du département de Seine-Maritime, plus dure selon lui que dans les autres départements. "Ce n'est pas la réalité", répondait ce jeudi sur France Bleu Normandie Nathalie Lecordier, Vice-Présidente du conseil départemental en charge notamment de l’Enfance et de la Famille, "l'ensemble des mineurs non accompagnés qui arrivent sur notre territoire ont entre 16, 17 et proche des 18 ans. Donc connaître l'âge exact est toute la complexité (....) "Fin 2021, on était à 611 jeunes mineurs non accompagnés en Seine-Maritime, dont plus de 200 en APJM, accompagnement provisoire jeunes majeurs".

Fin janvier le Parlement a adopté un projet de loi relativement consensuel sur la protection de ces enfants: il grave dans le marbre la fin des sorties sèches de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à 18 ans, interdit l'accueil des mineurs à l'hôtel et rémunère mieux les familles d'accueil.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Réécoutez ici l'interview de Nathalie Lecordier Copier