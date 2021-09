L'accueil des réfugiés : l'exemple de Confolens en Charente

On attend, dans les prochains jours, les premières familles afghanes réfugiées dans notre région. Il faut dire que plusieurs territoires en Charente sont des terres d'accueil dans les meilleures conditions. C'est le cas, par exemple, à Confolens.

C'est dans les locaux de l'ancien hôpital de Confolens, que la plus grosse expérimentation d'accueil de réfugiés en Charente a vu le jour. 27 migrants, essentiellement des Soudanais, venus de la fameuse "jungle de Calais", avaient trouvé refuge sur les bords de la Vienne. Ils se sont parfaitement intégrés, et certains sont même restés en Charente. L'accueil des réfugiés, c'est bien sûr un toit, un bâtiment en dur pour les héberger, mais c'est aussi une entraide avec la population, et un apprentissage du français pour s'intégrer.

D'autres formes d'accueil de réfugiés

Aujourd'hui, c'est un centre d'accueil et d'orientation, géré par l'association Audacia, qui s'est chargé de l'accueil des réfugiés depuis Février 2018. Cinquante places sont disponibles en HUDA (Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile), et 25 en CPH (centre provisoire d'hébergement). Autre forme d'accueil des réfugiés : la vie en famille. C'est le cas d'une famille syrienne qui habite un petit appartement HLM en ville.

