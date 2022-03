L'accueil des réfugiés ukrainiens se précise en Haute-Vienne et en Corrèze

Par Nathalie Col , France Bleu Limousin - Mis à jour le -

La solidarité ne faiblit pas en Limousin pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays. En Haute-Vienne et en Corrèze, des communes et des particuliers proposent des hébergements et les préfectures s'organisent pour centraliser et relayer les offres.