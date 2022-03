L'accueil des réfugiés Ukrainiens se prépare en Drôme Ardèche

Les deux préfectures de Drôme et d'Ardèche commencent à "structurer" l'accueil des premiers refugiés Ukrainiens prévu pour ce week-end. Un premier accueil de jour doit ouvrir au Teil ce vendredi. En Drôme c'est le Diaconat protestant de Valence qui est mandaté par la préfecture pour s'en occuper.

Les préfectures de Drôme et d'Ardèche organisent l'arrivée des premiers refugiés Ukrainiens dans nos deux départements.

L'accueil des réfugiés commence à se structurer en Drome Ardèche. Concrètement la préfecture de l'Ardèche met en place des accueils de jour pour les réfugiés. Le premier doit ouvrir dans la journée au Teil. Il s'agit d'un "primo accueil".

Les réfugiés qui arrivent par leurs propres moyens ou en bus pourront y trouver un repas. Ils seront également recensés. Dans ces accueils, il y aura un interprète pour faciliter les démarches et leur expliquer de quel statut ils peuvent bénéficier en France.

Tous auront droit à la protection temporaire. C'est un statut qui leur permet de rester un an au moins en France et plus généralement dans un pays de l'Union européenne.

Il sera possible aussi de leur trouver un logement. Il y a en Ardèche 360 propositions de logements recensées pour l'instant. C'est pour cela qu'il est important que les refugiés soient recensés.

illustration © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Ils trouveront aussi dans ces accueils des informations sur la prise en charge des soins. Il y a encore des réunions de calage en Ardèche entre l'Agence Régionale de Santé et la Sécurité Sociale. Dans les jours qui viennent la préfecture ardéchoise souhaiterait ouvrir six accueils de jour.

Dans la Drôme, c'est le diaconat protestant qui est mandaté par la préfète pour prendre en charge l'accueil des réfugiés 24/24 h, 7 jours sur 7. Le diaconat protestant est situé au 97, rue Faventines à Valence et peut être joint pour les arrivées en soirée ou le week-end par téléphone : 06.62.30.68.31 ou par courriel : accueil.refugies-ukraine@diaconat26-07.org