L'accueil des urgences de l'hôpital de Sarlat ferme pendant trois jours et quatre nuits cette semaine

L'entrée aux urgences de l'hôpital de Sarlat va être filtré pendant trois jours et quatre nuits à partir de ce mercredi matin 8h30, et jusqu'à dimanche matin 8h30, à l'exception de la journée de jeudi. L'hôpital n'a pas trouvé suffisamment de médecins pour assurer les gardes.

L'accueil des urgences de l'hôpital Jean Leclaire de Sarlat ferme à nouveau ce mercredi matin, à huit heures et demi pour 24 heures, jusqu'à jeudi matin à 8h30. Il faudra appeler le 15 en cas d'urgence et on ne pourra pas se présenter à l'entrée de l'hôpital directement si on est blessé ou malade. Ce sera également le cas à partir de 20h30 jeudi soir, jusqu'à dimanche matin à 8h30. Soit 84 heures en tout dans la semaine.

84 heures de "filtrage" cette semaine

L'hôpital n'a pas trouvé suffisamment de médecins pour assurer les gardes. C'est déjà la cinquième fois depuis le début de l'été que l'hôpital doit mettre en place ce "filtrage" aux urgences faute d'effectifs. Un seul médecin assurera notamment la garde de nuit au lieu de deux en temps normal.

La porte des urgences restera fermée et un téléphone rouge à côté de l'entrée permettra d'appeler la régulation médicale du SAMU. Au téléphone, le médecin du 15 nous dira s'il faut qu'on aille aux urgences, s'il envoie une ambulance, ou si on doit prendre rendez-vous pour plus tard à l'hôpital ou en médecine de ville.