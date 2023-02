L'accueil des urgences de l'hôpital de Sarlat ferme pour une nuit

L'accueil ferme entre ce dimanche 26 février 20h30 et ce lundi 27 février 8h30

À partir de 20h30 ce dimanche 26 février et jusqu'au lundi matin 8h30, il faudra impérativement appeler le 15 et les opérateurs du SAMU avant de se rendre directement aux urgences de l'hôpital de Sarlat. L'accueil des urgences ferme pendant 12 heures à cause du manque de médecins urgentistes.