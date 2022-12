Crise de l'hôpital : l'accueil des urgences des trois hôpitaux de Dordogne ferme ce weekend

Ce n'est que la deuxième fois que ça arrive en Dordogne, l'accueil des urgences de Périgueux, Sarlat et Bergerac, les trois hôpitaux du département, ferme entre une nuit et jusqu'à plusieurs jours entre ce vendredi soir et lundi.

L'entrée des urgences de l'hôpital de Périgueux sera fermée au public pour pratiquement trois jours, l'entrée se fera uniquement sur ordre du SAMU. © Radio France Ce n'était arrivé qu'une seule fois en Dordogne, à la fin du mois d'octobre . Pendant ce weekend du vendredi 16 au lundi 19 novembre, l'accueil des urgences des trois hôpitaux de Dordogne va fermer entre une nuit et plusieurs jours, dès ce vendredi soir pour Périgueux, dimanche soir pour Bergerac et Sarlat. Pendant la nuit du dimanche 18 au lundi 19, l'accueil sera fermé dans les trois hôpitaux simultanément. ⓘ Publicité L'hôpital parle dans un communiqué d'un "contexte de forte activité de son service d’urgences et de tensions sur les lits d’hospitalisation". Cela tombe juste après la finale de la Coupe du monde de football dimanche soir, qui risque d'amener beaucoup de monde dans les rues des villes de Dordogne. Pendant cette nuit et pendant les autres périodes détaillées ci-dessous, il faudra systématiquement appeler le 15 au lieu de se rendre directement à l'hôpital. Les trois services d'urgences filtrés le soir de la finale Ce sont les opérateurs du centre d'appel du SAMU qui vont déterminer, en fonction de vos symptômes, si vous avez besoin d'aller aux urgences ou si vous devez consulter un médecin. Sans leur validation, vous ne pourrez pas aller aux urgences de vous-mêmes. Dans le détail :

- A Périgueux, les urgences seront filtrées de vendredi 16 au soir à 20h30, jusqu'à lundi 19 au soir 18h30

- A Bergerac, les urgences seront filtrées de dimanche soir 18h à lundi matin 8h30

- A Sarlat, les urgences seront filtrées de dimanche soir 20h30 à lundi soir 20h30