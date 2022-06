L'accueil du centre de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac est temporairement suspendu

Le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Villeveyrac n'accueille plus aucune espèce depuis lundi. C'est la décision qui a été prise suite au surpeuplement du centre depuis plusieurs jours. Entre 25 et 60 animaux arrivaient quotidiennement dans l'établissement censé en accueillir 500. Manque de place disponibles donc et manque également de bénévoles pour nourrir et soigner les animaux.

La canicule est un des facteurs qui a contribué à la surpopulation du centre. Les animaux souffrent particulièrement de la chaleur pour Thais Provignon, médiatrice faune sauvage à la LPO Occitanie - Délégation territoriale Hérault de Villeveyrac. "La canicule de la semaine dernière a fortement participé à cette décision de fermer l'accueil temporairement, explique-t-elle. Il y a beaucoup d'oiseaux qui souffrent de la chaleur et qui se retrouvent en détresse."

Si la vague de chaleur a particulièrement été forte la semaine dernière, ce n'est toutefois pas la première fois que le centre ferme ses portes temporairement. Celui-ci dispose de moyens limités.

Généralement, la suspension des accueils arrive beaucoup plus tard l'été. Ça arrive en juillet. Thais Provignon

En plus des facteurs météorologiques, de nombreux animaux sont amenés au centre d'accueil pour rien. "Depuis le 1er mai, on a recueilli 200 animaux qui auraient du être laissé sur place, avoue Thais Provignon. Ce sont généralement des jeunes oiseaux et mammifères en émancipation. Les découvreurs s'inquiètent parce qu'ils les voient seuls, ils pensent que les parents les ont abandonnés. En vérité, ils doivent être laissés sur place."

Si vous trouvez un animal sauvage en détresse, rendez-vous sur le site de la LPO Occitanie délégation territoriale Hérault, pour savoir les bons gestes à adopter. Vous pouvez également les contacter par téléphone au 04 67 78 76 24 ou par mail au crsfs.herault@gmail.com.

Ces oiseaux-là, on les recueille alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc ça encombre le centre de soin. On essaye de sensibiliser les gens là-dessus, mais ce n'est pas un travail facile. Thais Provignon

Pour subvenir au manque de moyens, un appel aux dons a été lancé pour recruter du personnel et faire fonctionner le centre. "Actuellement, le centre coûte 135 000 euros à l'année, admet Thais Provignon. Là, il nous manque 30 000 euros". Il est également possible de devenir bénévole. Les informations sont sur la page Bénévolat du site LPO Occitanie délégation territoriale Hérault.