L'accueil familial : une alternative à la maison de retraite encore peu développée en Île-de-France

Ce 1er octobre c'est la journée internationale des personnes âgées. Des seniors qui ont beaucoup souffert, pour certains, du confinement, notamment ceux qui vivent en Ehpad. Pourtant d'autres solutions d'accueil existent. En Seine-Saint-Denis, par exemple, une alternative est proposée : le dispositif d'accueil familial existe depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, sur les 35 places d'accueillants ouvertes dans le département, 19 sont pourvues.

Garantir le bien-être physique et moral du senior

Pour candidater, aucun diplôme n'est nécessaire mais certaines conditions sont à remplir. Il faut par exemple disposer d'une chambre de 9 mètres carrés au moins pour la personne accueillie (16 mètres carrés pour un couple), suivre une formation, et surtout garantir son bien-être physique et moral. Il ne s'agit pas seulement de la loger et de la nourrir, mais aussi de prendre soin d'elle, de l'accompagner si besoin à ses rendez-vous médicaux et de partager des activités ensemble. Car le dispositif est avant tout destiné aux personnes qui ne peuvent plus ou ne veulent plus restez chez elles seules, mais qui ne souhaitent pas non plus aller en maison de retraite.

Un accueil moyennant rémunération

L'accueillant peut recevoir jusqu'à trois personnes maximum à domicile et gagner entre 1 700 et 2 000 euros nets par mois et par senior. Ce dernier le rémunère directement ou grâce aux aides et allocations versées par le département.

À Livry-Gargan, Nathalie s'est lancée il y a deux ans dans l'aventure. Avec Alexandre, son fils de 16 ans, ils accueillent dans leur pavillon, Muriel, qu'ils préfèrent appelle "mamie", "parce que c'est un membre de la famille à part entière", insiste Nathalie. Ancienne infirmière dans un Ehpad, cette maman célibataire dit agir par conviction : _"Je fais quelque chose que j'aimerais bien qu'on fasse pour moi plus tard_, parce qu'on va tous passer par là". Elle gagne 2 000 euros par mois nets, mais le plus important pour elle, ce sont les moments de partage avec Muriel.