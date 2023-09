L'acte 2 de l'opération "action cœur de ville" lancé à Châtellerault

L'objectif de la ville c'est de permettre au programme "action cœur de ville" d'être prolongé jusqu'en 2026. Avec à la clef de nouveaux financements de l'Etat via ses différentes entités. Parmi les opérations emblématiques qui vont être lancées, la réhabilitation de l'immeuble Colbert situé à l'arrière du Monoprix. Le promoteur privé qui l'avait racheté en 2020 a jeté l'éponge au printemps. La SEM Habitat a repris le flambeau.

Près de 2 millions d'euros prévus

Dans le cadre du 2è volet de l'opération "action cœur de ville" signé mardi 5 septembre avec l'Etat, le bailleur social va pouvoir restaurer cet immeuble pour y créer neufs logements et un local commercial au rez-de-chaussée. L'opération qui nécessite la restauration de l'immeuble et la déconstruction de bâtiments qui avaient été érigés sur la cour arrière aurait été difficile sans l'aide financière de l'Etat. Via le fond "friches", il apporte 685 000 euros sur un budget prévisionnel de près de 2 millions.

la fin programmée de l'ilot Z

En parallèle, la déconstruction de l'ilot Z situé juste derrière à l'angle des rues Bourbon et Colbert va débuter le mois prochain. Une opération menée par un autre bailleur social qui permettra de construire à sa place un nouvel immeuble d'habitation. Depuis le lancement du programme "action cœur de ville" en 2018, 55 logements ont été réhabilités, de nombreux commerces ont été aidés pour ravaler leurs façades. C'est aussi ce programme qui a permis l'aménagement des quais rive droite et des quais d'Alsace Lorraine pour près de 6 millions d'euros.