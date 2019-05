Un acte 28 des gilets jaunes tendu à Amiens

Plus de 1000 personnes ont répondu à l'appel régional à manifester, lancé à Amiens pour l'acte 28 des gilets jaunes, samedi 25 mai. Une journée tendue, où des vitrines ont été brisées sur le trajet du cortège. La préfecture évoque la présence de 100 black blocks.

Sur le trajet, les vitrines de nombreuses banques et assurances ont été cassées

Un appel régional à manifester était lancé à Amiens, samedi 25 mai, pour l'acte 28 des gilets jaunes. Après une matinée plutôt calme, la situation s'est tendue dans l'après-midi.

Point sur la situation à 17h

Selon les dernières informations de la Préfecture de la Somme, on dénombrait 1200 manifestants à 16 heures dans les rues d'Amiens, dont 100 "black blocks" et "600 personnes au comportement hostile". On compte27 interpellations, dont un black bloc, indique la Préfecture.

Sur le trajet du cortège, rue Jules Barni, de nombreuses banques et assurances ont eu les vitres brisées par des jets de projectiles.

Banques et assurances ont eu leurs vitrines brisées rue Jules Barni pic.twitter.com/fDe65pC652 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 25, 2019

Peu avant 17 heures, des manifestants ont réussi à entrer dans le centre-ville, normalement interdit.

Les manifestants et les forces de l’ordre se font face devant l’hôtel de ville d’Amiens pic.twitter.com/TBSPzL1O4w — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 25, 2019

[#manifestation gilets jaunes]

Manifestants en centre ville d'@AmiensMetropole — Police nationale 80 (@PoliceNat80) May 25, 2019