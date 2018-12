EN DIRECT - À Nantes, suivez l'acte V des "gilets jaunes"

Suivez en direct le cinquième weekend de mobilisation des "gilets jaunes". Il y a de nouveaux rassemblements en Loire-Atlantique et en Vendée, mais le nombre de manifestants est plus faible que les semaines passées.

Nantes, France

Les "gilets jaunes" jouent leur acte V ce 15 décembre. En Loire-Atlantique et en Vendée, la mobilisation se poursuit mais le nombre de manifestants est plus faible que les semaines passées.

14 h 15 : environ 500 manifestants devant la préfecture, à Nantes

Plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont décidé de se mobiliser à Nantes, ce 15 décembre. © Radio France - Jade Peychieras

14 h 15 : les manifestant ont remonté le cours des 50 otages jusqu'à la préfecture de Loire-Atlantique. Ils sont environ 500 à manifester, devant. Les forces de l'ordre ont tiré quelques lacrymogènes dans la foule. Pas de violence du côté des "gilets jaunes" : des fumigènes, de la pluie mais aussi de la musique dans le cortège.

13 h 30 : de plus en plus de monde en bas du cours de 50 otages, environ 400 "gilets jaunes"

13 h : le rendez-vous avait été donné à cette heure sur les réseaux sociaux. Les manifestants sont une centaine à la croisée des trams, arrêt "commerce".

Sur les réseaux sociaux, le rendez-vous avait été donné à 13 heures. Ils étaient d'abord une centaine à la croisée des trams, arrêt "commerce". Puis une demi-heure plus tard, ils étaient 400.

Un lourd dispositif des policiers et gendarmes est mobilisé pour encadrer la manifestation.

14 camions de CRS viennent de débarquer dans le centre ville de Nantes à moins d'une heure de la manifestation des #giletsjaunespic.twitter.com/aAoHVW3NsR — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 15, 2018

Plusieurs lignes de trams sont coupées en raison de la mobilisation : la ligne 1 entre médiathèque et duchesse Anne, la ligne 2 entre gare de pont Rousseau et 50 otages et la ligne 3 entre Hôtel Dieu et Bretagne.

Plusieurs rassemblements et barrages filtrants

Un barrage filtrant est organisé au rond-point d'Atlantis (porte d'Ar Mor) à Nantes depuis ce samedi matin. Une quinzaine de "gilets jaunes" sur place. Ils sont autant au rond-point de la porte de Grand-lieu, mais ils ne filtrent pas les voitures.

Dans le reste de la Loire-Atlantique, on peut noter des rassemblements sur le rond-point du Ranrouet à Herbignac, le rond-point du Macdonald's à Châteaubriant, l'aire de covoiturage à Vallet.

Des barrages filtrants sont organisés également au rond-point du Brivet à Saint-Nazaire et au rond-point des 6 croix à Donges.

À Ancenis, au nord et au sud, des opérations péages gratuits sont organisés par des gilets jaunes, ils sont une cinquantaine. Un rassemblement était prévu dans le centre-ville vers 10 heures, mais il n'a pas pu se tenir car ils étaient moins d'une dizaine.

150 à 200 manifestants à Fontenay-le-comte

En Vendée, les "gilets jaunes" se mobilisent également. À la Roche-sur-Yon, une trentaine d'entre eux ont bloqué l'accès au Leclerc de la zone commerciale Acti-sud. L'établissement était fermé toute la matinée.

À Fontenay-le-comte, il y avait entre 150 et 200 "gilets jaunes", place Verdun, selon nos confrères de Ouest-France.