L'acte X des gilets jaunes à Dijon, en hommage aux tués et blessés du mouvement

Par Jacky Page, France Bleu Bourgogne

Entre 2000 et 2500 manifestants ont ce samedi 19 janvier porté la cause des gilets jaunes dans les rues de Dijon. Un rassemblement plus particulièrement dédié aux victimes de ce conflit social qui secoue la France depuis deux mois.