"L'activité économique va mieux en Sarthe" Stéphane Galibert, président du Médef en Sarthe

Deuxième jour de grève ce jeudi contre le gouvernement Macron. Au moment, où les salariés sont dans les rues, le point de vue du patron des patrons en Sarthe, Stéphane Galibert.

Au deuxième jour de grève contre les ordonnances du gouvernement Macron, le président du Médef en Sarthe est plutôt optimiste sur la situation économique dans le département.

Les ordonnances vont nous aider

"L'idée de ces ordonnances est de simplifier la vie des chefs d'entreprises" nous dit Stéphane Galibert, le président du Médef en Sarthe, "c'est-à-dire qu'une entreprise qui doit se séparer de quelqu'un, elle ne le fait pas parce que ça lui fait plaisir. Et trop souvent, elle a été condamnée non pas parce qu'elle n'avait pas raison de le faire mais parce que c'était mal fait dans la forme. Autre chose aussi, c'est que les jugements étaient différents que l'on soit à Tours au Mans, ou à Paris. Cette règle donne de la visibilité.

On manque de main d'œuvre en Sarthe

"Je crois qu'il y a une vraie tendance à la reprise" souligne Stéphane Galibert, le président du Médef en Sarthe, "certains secteurs ont redécollé avant d'autres comme l'industrie, l'aéronautique. Le bâtiment a été plus long à repartir, et aujourd'hui les choses vont un peu mieux. Il faut plutôt être optimiste mais très prudent. Il y a aussi une problématique d'adéquation entre l'offre et la demande. Nous y travaillons avec différents partenaires mais il y a beaucoup de secteurs qui peinent à recruter au Mans et dès que l'on quitte l'agglomération c'est pire. On a beaucoup parlé des transports, on dit qu'il manque 500 chauffeurs dans les Pays de la Loire, 250 sur la marchandise, 250 sur le transport, dans l'informatique, les services, et le bâtiment il en manque aussi. Il faut que l'on aille voir les jeunes encore beaucoup plus tôt. Il faut que les jeunes découvrent le monde de l'entreprise beaucoup plus tôt de façon à se donner des pistes et ne pas écarter des pistes.

On craint toujours des violences dans les différents conflits

Sur la suite des grèves et des mouvements sociaux, Stéphane Galibert craint des débordements : " on n'est jamais très serein quand il se prépare des mouvements, moi ce que je souhaite, c'est que ce soit un débat calme et d'échanges et que l'on ne retrouve pas les violences que l'on a pu avoir. Les chefs d'entreprises qui on eu des mouvements violents au sein de l'entreprise, ça marque et c'est à mon avis totalement idiot".