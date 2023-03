L'actrice Camille Cottin nouvelle marraine de la Maison des Femmes du CHRU de Tours

Quand elle a reçu l'appel de la Maison des Femmes du CHRU de Tours, pour lui demander d'en être la marraine, Camille Cottin assure avoir tout de suite dit oui. Un engagement "naturel" pour l'actrice, qui a visité la structure ce lundi 27 mars. "C'est très intime les violences conjugales, c'est difficile d'en parler, il y beaucoup d'inconnues qui peuvent générer beaucoup de peur. Ici, il y a beaucoup de moyens mis en œuvre. C'est extrêmement bien élaboré. Tout est pris en compte. Il y a une personne qui les accueille, une autre qui s'occupe des enfants pendant ce temps, un autre qui fait la consultation médicale et encore une autre qui fait une évaluation psychologique. Il y a un vrai parcours."

Par son engagement en faveur de cette Maison des Femmes, Camille Cottin "veut mettre en lumière le travail" de tous ces acteurs, et les aider, du mieux que possible, à atteindre leurs objectifs. "Je sais que quand des personnalités prennent la parole, ça libère certaines choses. On l'a vu avec le mouvement MeToo."

1.400 consultations en 2022

Avec l'actrice à ses côtés, la structure espère lever plus de fonds et ne plus dépendre uniquement des subventions publiques. L'un des objectifs est notamment d'avoir un espace plus grand que le petit local occupé à l'entrée de l'hôpital Bretonneau. "On veut construire un bâtiment sur le site pour rester ici, car l'hôpital protège les femmes, explique Pauline Saint-Martin, la cheffe de l'institut médico-légal du CHRU de Tours. Nous avons besoin d'1,3 million d'euros. On a déjà réussi à récolter quelques dons, mais ce n'est pas suffisant et Camille Cottin va quelque part nous y aider."

Occuper un bâtiment plus grand est devenu une nécessité. "Nous avons ouvert il y a un an et demi seulement et la demande ne cesse de progresser, justifie Justine Canales, la responsable de la Maison des Femmes du CHRU de Tours. En 2022, nous avons eu 1.400 consultations. Est-ce parce que l'on est plus connu ou parce que les violences faites aux femmes augmentent ? Sans doute un peu des deux." En tout cas, une chose est sûre : l'espace est beaucoup moins intimidant qu'un commissariat. En arrivant ici, elles ne sont que 5% à avoir porté plainte pour violences.