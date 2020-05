Coronavirus - L'actrice mayennaise Mylène Demongeot signe une tribune pour sauver des refuges pour animaux

Chanteurs, acteurs, journalistes... 47 personnalités adressent ce 26 mai une lettre ouverte à Emmanuel Macron et réclament un fonds d'urgence pour sauver refuges et associations de protection animale qui doivent faire face aux effets de la crise sanitaire. L'actrice mayennaise Mylène Demongeot fait partie des signataires.

Mylène Demongeot, Michel Drucker, Anny Duperey, Véronique Jannot, Liane Foly, François Cluzet entre autres, s'engagent en fait aux côtés de plusieurs associations de protection animale comme Ethics For Animals et One Voice.

Dans cette lettre ouverte, ces personnalités réclament un fonds d'urgence en faveur des associations de protection animale afin de les aider à traverser la crise du Covid-19 :

Le gouvernement a accordé une aide de 19 millions d’euros aux zoos, aux cirques avec animaux et aux centres équestres. Le tout, sans aucune contrepartie. Malheureusement, les associations de protection animale n’ont pas bénéficié de telles aides.

Ces associations de protection animale "attendent toujours un signe de votre gouvernement alors qu’elles accomplissent leur mission dans des conditions rendues encore plus difficiles dans le contexte sanitaire et économique actuel". Ils ont besoin d'aide notamment pour continuer à sauver des animaux, les nourrir, les stériliser ou encore, prendre en charge les soins vétérinaires.