L'actrice Olivia Newton-John, star de "Grease", est morte à l'âge de 73 ans

L'actrice Olivia Newton-John, qui avait notamment joué le rôle de Sandy Olson dans le film Grease aux côtés de John Travolta, est décédée à l'âge de 73 ans. Son mari l'a annoncé ce lundi soir dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La comédienne est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", précise le communiqué. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein.

Olivia Newton-John avait notamment joué dans le film Grease aux côtés de John Travolta. © AFP - LECOEUVRE PHOTOTHEQUE

John Travolta, qui jouait le rôle de Danny Zuko dans Grease, a réagi à sa disparition : "Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures (...) Je t'aime tellement. Nous vous reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. Je suis à toi depuis le premier moment où je t'ai vu et pour toujours", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, signant "Ton Danny, ton John".

Olivia Newton-John dans le rôle de Sandy Olson en 1978. © AFP - PARAMOUNT PICTURES

La transformation de Sandy, le personnage joué par Olivia Newton-John. © AFP - PARAMOUNT PICTURES