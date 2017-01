L'actualité Isèroise mardi 3 janvier

Au sommaire ce matin : la grippe qui progresse, la rue et le froid, des écoliers isèrois qui soutiennent des personnes âgées de Lorraine, des trentenaires qui reprennent un bar-épicerie rural, et les décès de Jean Vuarnet et François Chérèque,

Attention à la grippe à l'heure du retour à l'école l'épidémie ne cesse de progresser. Alors on tousse dans des mouchoirs en papier qu'on jette et on se lave régulièrement les mains !

Rentrée scolaire sur fond de grève attention sur le réseau Ruban de la Capi. Selon les syndicats 85% des conducteurs de bus qui desservent Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, L'Isle d'Abeau et La Verpillière suivent le mouvement. Un rassemblement est annoncé à 9h à Villefontaine devant le siège de l'entreprise.

La rue c'est dur, en été comme en hiver!

"Ce n'est pas le froid qui tue, c'est la rue". Réflexion ce matin sur France Bleu Isère d'un éducateur d'un centre d'accueil d'urgence Grenoblois, face à la situation des SDF dont on ne s'émeut que quand il fait froid. "Quelqu'un qui est bleu de froid, qui fait la manche dans un coin on le remarque toute de suite... l'été ils ont l'air d'être en vacances alors qu'ils sont dans la même situation". Les mois les plus mortels chez les sans domiciles fixes sont les mois les plus froids ET les mois les plus chauds.

Vous avez votre vignette Crit'air?

Alors que l'agglomération grenobloise est encore en pic de pollution ce mardi, des bénévoles de l'association "Age d'or" à Grenoble aide ceux qui sont sans internet ou qui n'y comprennent rien à commander leur fameuse vignette - leur "certificat de qualité de l'air" - au sein des agences Métromobilité-TAG de la métropole Grenobloise.

Coup de chapeau à des écoliers de Valencin, ce matin sur France Bleu Isère. Alors que des personnes âgées d'une maison de retraite de Lorraine étaient confinés pour cause de grippe, ils ont écrit des cartes postales "qui ont mis du baume au coeur des pensionnaires" explique le directeur de cet Ehpad, Hamid Idiri, qui promet que les écoliers recevront une réponse bientôt.

Décès d'une légende du ski et d'un grand syndicaliste

François Chérèque, ancien dirigeant de la CFDT et frère de Marc ancien président du rugby de Grenoble, est mort à l'âge de 60 ans, des "suites d'une longue maladie".

Jean Vuarnet a lui succombé à un avc dimanche à Sallanches (Haute-Savoie). Champion olympique de ski en 1960, inventeur de la position de recherche de vitesse dites "de l'oeuf", créateur de la station d'Avoriaz et de la marque de lunettes qui porte son nom. Il avait 83 ans.

Une autre vie, un autre choix de vie

Alors que le café du village se retrouvait sans gérant, le maire de St Martin de la Cluze, village du Trièves, a eu la surprise de voir se pointer 9 jeunes trentenaires urbains qui ont souhaité reprendre le lieu sous forme coopérative. Et ça marche depuis octobre! Bar et épicerie de proximité!

En hockey sur glace Grenoble se rend à Lyon ce soir en demi-finale de coupe de France, match à 20h30. Les Brûleurs de Loups de Grenoble restent sur 19 victoires consécutives. La dernière sur la glace installée au Parc OL de Lyon pendant les fêtes .