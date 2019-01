L'ADAPGV ne gère plus les aires d’accueil de gens du voyage du Grand Poitiers

Poitiers - France

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion des aires d'accueil du Grand Poitiers a changé. Ce n'est plus l'association l'ADAPGV qui s'en occupe mais une société privée lyonnaise, l'Hacienda, qui s'est déjà occupée par le passé, de la gestion des aires d'accueil de l'agglomération de Châtellerault.

Une obligation de passer par un appel d'offre

La gestion a changé car le territoire de Grand Poitiers s'est agrandi. Il est passé de 13 à 40 communes avec désormais non plus six mais huit aires d’accueil. Ex Grand Poitiers 13 qui travaillait avec l'ADAPGV depuis 26 ans n'a pas pu élargir la convention avec l'association, mais passer un appel d'offre pour marché public, "c'est une obligation légale", explique Christine Burgères, vice-présidente de Grand Poitiers.

Une candidature qui aurait été "contraire" à l'esprit de l'association

L'association installée à Buxerolles n'a pas souhaité candidater pour plusieurs raisons. Tout d'abord, estime Elodie Legendre-Noirault, la gestion des équipements n'est "qu'un moyen pour atteindre ces populations et non pas une fin pour nous". Selon la directrice de l'ADAPGV, candidater "aurait été contraire à l'objet même de l'association car l'appel d'offre ne concernait que la gestion des équipements et nous on propose une mission d'accompagnement social".

Les salariés de l'ADAPGV repris par l'Hacienda

L'association aurait souhaité que Grand Poitiers s'occupe lui même des huit aires d'accueil, en régie municipale. Une option écartée par Grand Poitiers car il n'en a pas les moyens affirme Christine Burgères. Grand Poitiers, malgré tout, veut poursuivre la collaboration avec l'association sur l'action sociale auprès des gens du voyage. Il impose à l'Hacienda de reprendre les quatre salariés de l'association qui s'occupent des aires d'accueil. Grand Poitiers a également voté une compétence facultative en septembre dernier pour continuer à financer l'action sociale de l'ADAPGV auprès des gens du voyage.

Reste une interrogation sur l'organisation désormais entre les différents interlocuteurs. Ils passent de deux, à trois : Grand Poitiers, la société l'Hacienda et l'association l'ADAPGV.