L'Adefo organise une randonnée pour ses résidents : "Pendant trois jours, on ne parlera pas de nos problèmes"

L'Adefo sort de ses murs. D'ordinaire, le but de l'Association Dijonnaise d'Entraide des Familles Ouvrières est de fournir un toit à ceux qui n'en ont pas, cette fois, avec "La Grande Traversée", elle pousse ses bénéficiaires à chausser les baskets pour marcher en forêt. 200 résidents ont répondu à l'appel pour cette randonnée censée faire oublier le quotidien.

Des randonneurs de divers horizons

Les randonneurs arrivent au compte-goutte en minibus. "Certains ont dû avoir du mal à se réveiller" rigole Véronique Baillet, secrétaire-générale de l'Adefo. Parmi les premiers, on trouve Ingrid et son fils Jack, 9 ans. C'est une ancienne fonctionnaire en retraite anticipée : "L'Adefo m'accompagne car j'ai eu des problèmes financiers. L'association m'a permis d'avoir un toit avant de me faire expulser de mon précédent loyer." Cette randonnée, elle y participe avec beaucoup d'entrain : "Ce sont trois jours de vacances ! Et pour Jack, c'est l'occasion de sortir de Dijon. C'est important."

Cyril (baskets blanches) et Damien (casquette verte) avant le départ de "La Grande Traversée" © Radio France - Etienne Cholez

Un peu plus loin, Cyril et Damien : "Nous, on est SDF." Les deux amis ont le sourire : "Regardez ! On est dehors, il fait beau. Et si on peut profiter de ça, c'est grâce à l'Adefo. Sinon, on serait à la rue."

Oublier le quotidien

L'une des particularités de "La Grande Traversée", c'est son organisation. Les salariés et les administrateurs de l'association l'ont organisé main dans la main avec les résidents. Un travail dont se félicite Véronique Baillet : "Tout le monde a participé à la préparation des repas ou au repérage du circuit." La randonnée part de Messigny-et-Vantoux. Elle s'arrêtera à Grancey-le-Château-Neuvelle, après environ 50 kilomètres.

Les sacs ravitaillement décorés par les bénéficiaires de l'Adefo © Radio France - Etienne Cholez

200 randonneurs qui vont pouvoir s'aérer l'esprit. La secrétaire-générale de l'Adefo sait que le quotidien n'est pas toujours rigolo : "D'habitude, on ne parle que des problèmes de chacun. C'est lourd pour tout le monde, mais on est là pour ça. Pendant cette randonnée, ce ne sera pas le cas !"