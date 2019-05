Adolescent poignardé fin avril à Avignon : sept personnes placées en garde à vue

Sept personnes dont six mineurs ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un adolescent fin avril à Avignon. Le jeune homme de 17 ans avait été poignardé à plusieurs reprises. Ils sont entendus ce mardi par les enquêteurs au commissariat de police d'Avignon.

Avignon, France

C'est peut-être un tournant important dans l'enquête sur le meurtre d'un adolescent commis le 28 avril à Avignon. Le jeune homme s'était interposé lors d'une bagarre générale dans le quartier de la Rocade, survenue suite à une querelles entre filles. Il avait alors reçu une dizaine de coups de couteau derrière la poste des Olivades et n'avait pas survécu à l'agression. Lundi, les enquêteurs de la police judiciaire ont interpellé plusieurs mineurs ainsi qu'une femme d'une trentaine d'année.

Au total, six mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue au commissariat de police d'Avignon. Les enquêteurs tentent de préciser le rôle qu'ils auraient pu jouer dans le déroulement des faits. On ne sait pas encore si le ou les auteurs des coups mortels figurent parmi les personnes actuellement entendues.