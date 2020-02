L'aéroport de Chambéry vit "son plus gros week-end de l'année"

C'est tout simplement "LE plus gros week-end de l'année" selon Mylène Leuly, directrice de l'aéroport de Chambéry. Et pour cause, 12.000 personnes transitent en deux jours et près de 200 avions se succèdent sur les pistes, en comptant les avions d'affaires et commerciaux.

Ca bouge davantage que les autres week-end, c'est stimulant" - Une vendeuse

"C'est la course pour tout le monde" déclare la directrice. Et cela est visible dans le hall d'entrée, bondé. De plus, les files d'attente pour l'enregistrement augmentent au fur et à mesure de la journée, le tout dans un brouhaha constant.

L'aéroport, pris d'assaut par les touristes britanniques © Radio France - Luc Chemla

Une centaine d'intérimaires, recrutés par l'aéroport sont sur le pont tout le week-end et sont là notamment pour guider les touristes. Des agents des tours opérateurs, équipés d'un gilet turquoise sont également un peu partout dans l'aéroport. Aline est vendeuse dans un des snacks de l'aéroport. Du travail, elle en a : "Par rapport aux autres week-end ça bouge davantage, on sent qu'au niveau de la quantité, on vend beaucoup plus, c'est assez stimulant."

90% de Britanniques

La plupart des annonces de vols ne se font qu'en anglais. La raison est simple, près de 90% de la clientèle sur ce week-end est britannique. Beaucoup rentrent en Grande Bretagne. Les vols vont notamment vers Londres, Manchester, Birmingham ou encore Edimburg.

Les touristes ont dû être patient © Radio France - Luc Chemla

Mais il y a également des arrivées. Hugo est lui à l'extérieur de l'aéroport, au niveau de l'entrée. Il travaille pour Altibus et a un rôle bien précis. "J'accueille les personnes qui sortent de l'aéroport pour les envoyer vers les bus qu'ils ont réservés. Ils les amèneront ensuite vers les stations de la Tarentaise et de la Maurienne. Je suis leur repère."