L'aéroport de Châteauroux se prépare pour le ravitaillement de bombardiers d'eau

L'aéroport de Châteauroux va prochainement s'ajouter à la liste des pélicandromes de France. Un terme un peu complexe pour désigner les plateformes où des avions bombardiers d'eau peuvent se ravitailler en eau et en carburant. Le but est d'être mobilisé dans la lutte contre les incendies et les feux de forêt. La préfecture de l'Indre, les pompiers et la direction de l'aéroport de Châteauroux se sont mis d'accord pour la création de ce pélicandrome. Une convention doit être officiellement signée en octobre.

Une manoeuvre dangereuse qui nécessite du personnel formé

L'aéroport castelroussin a reçu depuis peu du matériel pour permettre ce ravitaillement. Chaque geste doit être millimétré. Le Canadair ou le Dash atterrit. Quinze minutes chrono pour remplir les réservoirs d'eau qui font entre 6 000 et 10 000 litres. Puis décollage. "C'est très technique, pointu et dangereux. Le ravitaillement en eau de cet avion se fait moteur tournant. Chacun connaît bien son rôle, que ce soit la personne qui va connecter les tuyaux ou celle qui va faire le lien entre le pilote et les techniciens", indique Didier Lefresne, directeur de l'aéroport de Châteauroux. Cela nécessite une formation poussée. Les pompiers de l'Indre ont été guidés par les pompiers du pélicandrome de Vannes, un site majeur en France.

Faciliter les patrouilles et interventions des bombardiers d'eau

Les pélicandromes doivent faciliter le travail des pilotes de Canadair ou de Dash. Deux fois par jour, les pompiers de chaque département de France font le point sur les risques de feux. Si l'alerte est élevée, par exemple parce qu'il fait chaud et qu'il y a du vent, des bombardiers d'eau peuvent être envoyés sur secteur pour patrouiller et intervenir. Ils viennent de Nîmes et de Bordeaux. Si besoin, ils peuvent donc se poser sur la piste d'un pélicandrome pour faire le plein d'eau et/ou de carburant. En soi, l'aéroport de Châteauroux est un site idéal car central. "Je pense que le pélicandrome aurait un rayonnement régional voire national. Les avions pourraient venir se ravitailler ici et ensuite intervenir un peu partout, pas seulement en région Centre-Val de Loire", précise Didier Lefresne.

Le site castelroussin n'est pas encore pleinement opérationnel. Il faut trouver plusieurs zones où les bombardiers d'eau peuvent être ravitaillés en un temps express sans pour autant gêner l'activité habituelle de l'aéroport. Il est important de préciser qu'aucun avion ne sera amené à stationner sur la piste de l'aéroport de Châteauroux. Il ne s'agit que de brefs passages en cas de besoin. "Nous avons une piste de presque 3 500 mètres, ça positionne l'aéroport de Châteauroux encore une fois comme un outil d'attractivité important pour le territoire", conclut Didier Lefresne.