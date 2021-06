L'aéroport de Tours sera finalement cédé au civil le 1er octobre prochain

Le nouveau président du syndicat d'aménagement de l'aéroport de Tours, le maire de Parçay-Meslay Bruno Fenet, annonce le report du basculement de l'aéroport de Tours sous statut civil. Ce basculement, lié au départ de l'école de chasse, était initialement prévu le 1er juillet. Il est finalement reporté au 1er octobre, mais il n'aura pas d'incidence sur les vols commerciaux.

Ancien militaire de carrière, Bruno Fenet explique que "c'est le décret d'application du Conseil d'Etat, prévu dans le cadre de la loi NOTRe de 2015, qui a pris du retard. Il devrait être signé à la mi-juillet, et une période transitoire va donc perdurer jusqu'au basculement en statut civil le 1er octobre". Lors du passage sous statut civil, le Syndicat mixte de l'aéroport va récuprer officiellement 220 hectares appartenant à l'armée.

En attendant, les travaux de certification sont terminés. Le contrôle aérien est désormais prêt à être assuré par la Direction Générale de l'Aviation Civile. La société Edeis, qui gère l'aéroport, a recruté du personnel chargé de la sécurité incendie, mission jusqu'ici confiée à l'armée. Enfin des clotûres supplémentaires ont été installées (plus de 2.200 m) afin de séparer les deux parcelles. Par ailleurs, les réseaux d'eau et d'électricité sont désormais autonomes pour le civil et le militaire.