L'image de la qualité "made in France", c'est d'ailleurs la première chose à laquelle a pensé un éleveur laitier quand il a appris la nouvelle dimanche. Ce producteur mayennais, qui veut rester anonyme, se dit dépité, "encore un scandale et ça se fait à notre détriment" poursuit-il. Et de nous expliquer que beaucoup d'éleveurs, qui travaillent pour Lactalis, n'ont plus confiance.

Une confiance rompue également au niveau international ? Une vraie interrogation. Car l'alimentation des bébés est un sujet délicat. L'affaire des salmonelles a fait le tour du monde. Des millions de boîtes ont été retirées du marché. Chez nous principalement mais aussi dans une trentaine d'autres pays : en Europe, en Afrique, en Amérique Latine et en Chine, aujourd'hui la principale destination des exportations laitières. Les Chinois font appel aux fabricants occidentaux, à Lactalis en particulier, car ils ont confiance en eux. Mais ce qui vient de se passer, 2 retraits en moins de 15 jours, pourrait bien mettre à rude épreuve le lait made in France.

L'autre problème c'est la communication de Lactalis sur cette crise, parcimonieuse, le groupe préférant faire le dos rond, se protégeant derrière son statut de numéro un mondial, plutôt que d'affronter la colère et l'inquiétude de parents en France et à l'étranger.