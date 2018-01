Craon, France

L'affaire Lactalis s'invite au Sénat. Le géant laitier mayennais Lactalis est englué depuis près de deux mois dans l'affaire des laits en poudre pour bébé, contaminés par des salmonelles, et produits dans l'usine de Craon dans le Sud-Mayenne. Michel Nalet, le directeur de la communication de Lactalis, est entendu ce mercredi matin par la commission des affaires économiques du Sénat.

Le directeur de la communication de Lactalis convoqué

Lors de cette audition, il sera notamment question des deux auto-contrôles, réalisés en août et en novembre, qui avait révélé la présence de salmonelle sur le carrelage de l'usine et sur du matériel de nettoyage. Reste à savoir si Lactalis a pris, à l'époque, la mesure du problème.

"Pourquoi ces auto-contrôles, qui révélaient la présence de salmonelle, n'ont pas été plus loin"

"Les questions se posent autour de ces auto-contrôles. On voit bien que l'entreprise, jusqu'à présent, tarde à expliquer pourquoi ces auto-contrôles, qui révélaient la présence de salmonelle, _n'ont pas été plus loin et fait l'objet d'une vigilance accrue au niveau même des produits_", interroge Sophie Primas, sénatrice des Yvelines et présidente de la commission des affaires économiques du Sénat.

Les questions qui vont être posées à Michel Nalet sont notamment "est-ce que vous avez eu des alertes avant ? les alertes à l'été dernier, est-ce qu'elles auraient pu avoir des conséquences sur un arrêt de production qui aurait été préjudiciable à l'entreprise ? est-ce qu'il y a un défaut de décision ? ", ajoute Sophie Primas.

D'autres acteurs de la crise interrogés

Ce mardi soir, Virginie Beaumeunier, la directrice générale de la Direction Générale de la Concurrence est auditionnée également par les sénateurs de la commission des affaires économiques. Car le rôle de l'État et ses défaillance éventuelles sont aussi au cœur des interrogations.

"Où se sont situées les défaillances, quelles sont les responsabilités des uns et des autres" - Sophie Primas.

"Est-ce qu'il y a eu un défaut de communication chez les grands distributeurs. Mais aussi est-ce qu'il y a un défaut de contrôles ? On a besoin aussi d'avoir la version de l'État, de la répression des fraudes, mais aussi de la direction générale de l'alimentation. Bref on a besoin de savoir où ce système, extrêmement lourd, extrêmement complexe pour tous les acteurs de la filière, où ce système a failli. Où se sont situées les défaillances, quelles sont les responsabilités des uns et des autres", précise la sénatrice.

L'objectif de ces auditions est de "comprendre où le bas a blessé pour pouvoir trouver des solutions qui corrigent ces dysfonctionnements. Nous avons besoin de comprendre surtout comment on peut éviter ce type d'incident".

Et les comptes de Lactalis ?

En revanche, aucune question sur les comptes de l'entreprise n'est prévue lors de cette audition. Des comptes annuels que Lactalis ne publie pas, contrairement à ce que demande la loi. Mais un sénateur a toujours la possibilité d'interroger Michel Nalet à ce sujet.

"Nous ne sommes pas très obéissants au Sénat"

"Ce n'est pas le sujet de l'audition, mais si un sénateur ou une sénatrice souhaite poser la question, nous avons la libre expression de chacun dans cette institution. Nous ne sommes pas très obéissants au Sénat, et donc chacun à le droit à la libre expression et à la libre possibilité de poser les questions qu'il souhaite. Mais ce n'est vraiment pas le sujet de l'audition", conclut Sophie Primas.