L'affiche de la féria de Nîmes est prête

A Nîmes, la mairie fait tout pour maintenir un programme festif et culturel aussi "normal" que possible, quitte à annuler au dernier moment à cause du coronavirus. L'affiche de la féria, par exemple, est déjà prête.

Parce qu'il faut bien composer avec la pandémie de covid-19, mais parce que la vie doit aussi suivre son cours malgré tout, la mairie de Nîmes s'adapte. La Ville vient ainsi de lancer une grande campagne pour ramener la culture "à la maison", avec une communication décalée, dans un premier temps sur les réseaux sociaux puis très bientôt sur des panneaux d'affichage. L'idée étant de ramener les nîmois vers la culture, dans les musées.

Et la mairie essaie tant bien que mal de maintenir aussi son activité culturelle. "Il faut essayer de se réinventer sans arrêt, insiste Sohpie Roulle, l'adjointe déléguée à la Culture. On est bloqué, on est frustré. Comment faire pour ne pas perdre ce lien ? Se réinventer autre chose aux nîmois, c'est notre rôle (..) il faut rester positif et optimiste". La Ville a maintenu la totalité des subventions qu’elle attribue aux associations culturelles nîmoises. Elle augmentera son enveloppe de 40.000€ ramenant à 570.000€ le montant global alloué par la Ville aux associations culturelles (communiqué).

S'il y a un événement très attendu avant l'été, au mois de mai, c'est bien la féria. Et, devinez quoi.. faut-il y voir un indice ? En tout cas la volonté est là, car l'affiche est déjà prête : "Le contrat qui nous lie à Simon Casas nous oblige à fournir en amont l'affiche de la féria à Casas Production. Ce qui a été fait. Maintenant, il est en train de préparer la billetterie, pour être prêt si jamais la féria a lieu, ce que l'on espère tous évidemment (...) de toute façon, dans le pire des cas, si la féria était annulée en mai, il y a aussi celle de septembre. On souhaite tous que les deux férias soient maintenus. Après, ce n'est pas nous qui décidons"

