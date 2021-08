L'affluence de pigeons à Salies-de-Béarn pose des problèmes aux riverains

Les pigeons se posent par dizaines sur les toits de Salies-de-Béarn, ce qui cause des nuisances pour les riverains : cadavres d'oiseaux dans les maisons, dégradations des toits et saleté dans la ville. La mairie demande aux habitants de ne plus les nourrir.

"Les pigeons c'est vraiment un gros problème dans la ville" explique Isabelle, qui habite dans le centre-ville de Salies-de-Béarn. Elle décrit des rues sales, pleines de plumes et d'excréments. Parfois, les pigeons tombent même dans sa cheminée, et ils n'arrivent pas à en ressortir. Un petit peu plus loin, une de ses voisines, qui ne vient que l'été, explique les problèmes qu'elle rencontre : "Quand on est arrivé en mai, il y avait 1,5 cm d'épaisseur de fientes sur la terrasse, on ne pouvait plus ouvrir la porte".

Une des rues de Salies-de-Béarn est pleine d'excréments et de plumes de pigeons. © Radio France - Jeanne Maisiat

Plusieurs habitants ont mis sur leurs balcons des filets, ou encore des boîtes qui diffusent des ultrasons pour éviter que les pigeons ne viennent sur leurs terrasses. Le problème, c'est que certains habitants les nourrissent. La mairie a donc demandé aux riverains d'arrêter de le faire sur ses réseaux sociaux.