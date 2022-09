L'AFM Téléthon lance sa campagne 2022 dans les Alpes-Maritimes !

L'AFM Téléthon lance sa campagne 2022 avant le grand weekend de collecte qui aura lieu les 2 et 3 décembre. Pour l'occasion sa présidente est dans les Alpes-Maritimes à la rencontre de chercheurs notamment. La Côte d'Azur capitale du téléthon 2022 puisque le grand weekend aura lieu à Cannes.

Cannes sera la capitale du téléthon pour cette édition 2022. Une émission spéciale depuis le Suquet afin de récolter un maximum d'argent pour financer la recherche contre les maladies rares. Avant ce grand weekend prévu les 2 et 3 décembre, c'est le lancement de la campagne nationale ce samedi. Top départ des préparatifs dans les milliers de communes qui seront mobilisées pour l'occasion.

Kev Adams parrain du téléthon cette année

L'humoriste sera le visage de ce téléthon 2022 dont le coeur sera cette année sur la Côte d'Azur, et ce n'est pas un hasard : "vous êtes très mobilisés dans les Alpes-Maritimes et dans toute la région. On joint donc l'utile à l'agréable !"

Le téléthon 2021 a permis de récolter 74 millions d'euros.