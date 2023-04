"L'âge moyen d'entrée dans la prostitution est 13 ou 14 ans", estime la Poitevine Catherine Coutelle

Il y a sept ans, une loi prostitution entrait en vigueur , mettant en place la pénalisation des clients (avec amendes), et créant des parcours de sortie de la prostitution, avec des suivis locaux. Depuis, dans la Vienne, 17 femmes ont ainsi été accompagnées. "On peut toujours faire mieux, mais c'est l'un des départements exemplaires, en termes de chiffres et de rapidité de la mise en place de la commission d'étude des dossiers", souligne l'ancienne députée socialiste Catherine Coutelle, co-autrice de ce texte de loi.

ⓘ Publicité

17 parcours de sortie de la prostitution dans la Vienne

"Cette loi est une bonne loi, lorsqu'elle est appliquée dans son ensemble", juge l'ancienne élu. "Elle n'a pas aujourd'hui suffisamment déployé l'ensemble de ses volets". Tous les départements n'ont pas encore mis en place de commissions départementales.

Une prostitution de plus en plus en ligne et jeune

Si la prostitution est moins visible, dans les rues, "je ne pense pas qu'il y ait eu une baisse du phénomène". "Beaucoup d'échanges et de prises de rendez-vous se font maintenant via internet", reconnaît Catherine Coutelle. Elle précise que cela concerne aussi des gens de plus en plus jeunes. "L'âge moyen d'entrée dans la prostitution est de 13 à 14 ans. Et si 80% des prostituées restent des femmes, il y a aussi des jeunes hommes et de jeunes transsexuels, qui passent par des sites internet".