L'Agence d'attractivité de l'Indre souhaite attirer des habitants

Après deux premières années fortement perturbées par la crise sanitaire, c'est l'heure d'entrer en action pour l'Agence d'attractivité de l'Indre. Créée en décembre 2019, elle entre dans sa troisième année d'activité. Ce jeudi, son directeur, Thierry Bluet et son président, Christian Bodin, ont présenté le plan d'action pour 2022. Le président du Conseil départemental, Marc Fleuret, était également présent pour éclairer sur les moyens que le département peut mettre en œuvre pour aider l'Agence d'attractivité.

La mission première de la structure est de faire venir des habitants et des travailleurs, notamment des médecins et des infirmiers. Les acteurs du privé comme du public peinent à recruter sur certains postes alors que le département subit une chute démographique ces dernières années.

Dans cette optique, un site internet, "indre-emploi.fr" sera mis en ligne dans les prochains mois. Il recensera toutes les offres d'emploi et proposera des conseils pour s'installer en Indre. L'agence envisage d'en faire la promotion dans le métro parisien.

Recruter du personnel soignant en priorité

Pour éviter les déserts médicaux, l'agence va se rendre à des conventions et des salons de médecins pour "draguer" et recruter. Elle a également commencé à identifier les étudiants indriens qui suivent des études de santé en France pour les contacter et les informer régulièrement afin qu'ils reviennent dans le département une fois leur cursus achevé. Elle leur proposera également de découvrir des pratiques ou des activités comme la médecine du sport ou celle des pompiers, et de les y faire s'essayer le temps d'un week-end.

Une autre priorité est le recrutement de jeunes vétérinaires. Pour y parvenir, lors du salon international de l'agriculture, le stand "Indre en Berry" dédiera la journée du 3 mars à la pratique du métier de vétérinaire.

Développer le tourisme autour de la nature et de la culture

L'agence souhaite également développer le tourisme et faire de l'Indre la destination nature et culture en France. Pour cela elle souhaite mettre l'accent sur les modes de déplacement doux, en participant entre autres à la stratégie nationale "Vélo Tourisme". Cinq rallyes promenades en voitures anciennes sont également programmés pour 2022. L'agence aurait déjà reçu des demandes de 20 clubs un peu partout en France.