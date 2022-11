L'agence de conduite régionale d'Enedis "prête" pour d'éventuels délestages d'électricité cet hiver

La mesure de délestage d'électricité avait été évoquée par la Première ministre en août dernier, et elle pourrait bien s'appliquer lors des prochaines semaines partout en France, y compris en Centre-Val de Loire. Ces coupures de courant temporaires et localisées interviendraient en cas de tension du système électrique. RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension en France, les prévoit pour le mois de janvier, à cause notamment du redémarrage plus lent que prévu des réacteurs nucléaires d'EDF .

ⓘ Publicité

Le délestage, c'est un scénario qui serait inédit en France, et ce sont les agences de conduite régionale qui en auront la charge. Celle du Centre-Val de Loire est située près d'Orléans, dans un bâtiment ultra sécurisé et tenu secret du grand public. A l'intérieur, de grands bureaux ouverts et à chaque poste un chargé de conduite assis devant six écrans d'ordinateur. Son rôle est de surveiller le bon fonctionnement des lignes électriques. Ils sont entre six et huit à se relayer 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Le délestage d'électricité serait un scénario inédit en France. © Radio France - Thomas Vichard

Ce sont eux, qui, en un clic, peuvent couper le courant sur une ligne moyenne tension, pour des travaux ou lors de problèmes techniques. Eux également qui s'en occuperont dans les prochaines semaines en cas de délestages.

Des solutions alternatives avant le délestage

Une mesure de dernier recours pour éviter un "black-out", une panne d'électricité généralisée. "Toutes les lignes sont susceptibles d'être appelées pour des coupures. La répartition sur tout le territoire est dans une logique de solidarité, c'est à dire que toutes les zones, hors celles qui sont des sites prioritaires, hôpitaux, certaines usines, services de police, gendarmerie et pompiers, seront amenées si besoin à potentiellement être coupées", explique Thierry Sudret, le directeur Exploitation et Systèmes d'Enedis.

La salle des machines, site névralgique de l'ACR, qui permet de conduire, superviser et agir sur le réseau électrique à distance. © Radio France - Thomas Vichard

Avant ces délestages, d'autres solutions vont être mises en place. D'abord, l'appel aux éco-gestes citoyens pour réduire la consommation. Les entreprises peuvent aussi être touchées, avec des interruptions de la fourniture à des sites industriels. Ensuite, la tension électrique peut être baissée de 5% sur tout le réseau , sans que les ménages ne subissent de changements réellement perceptible.

Si ces outils ne suffisent pas, le délestage peut donc intervenir en dernier recours. Ces coupures durent environ deux heures, sur les périodes d'heures pleines : entre 8h et 13h ou 17h30 et 20h30. Elles concernent les foyers à tour de rôle. Seuls les usagers dits "sensibles" ne sont pas concernés, comme les hôpitaux, la défense nationale, les industries à risque, ou les malades à haut risque traités à domicile.

Thierry Sudret et Olivier Loriot affirment qu'Enedis est prêt à lancer ces opérations de délestages. © Radio France - Thomas Vichard

Un site spécialisé pour suivre la consommation d'électricité en France

Alors comment ça marche ? Sébastien Sarrasin, chef d'agence de conduite régionale prend l'exemple d'un disjoncteur classique : "On va laisser hors tension quelques prises électriques pendant deux heures. À l'issue de ces deux heures, on va réalimenter ces petits disjoncteurs fusibles pour en ouvrir d'autres. Et ça, jusqu'à temps qu'on ait passé la pointe, c'est à dire jusqu'à ce qu'on ait la garantie qu'on va respecter l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité".

Les clients touchés par les délestages seront prévenus la veille des coupures d'électricité et pourront aussi se renseigner sur monecowatt.fr . "Vous allez sur ce site, vous rentrez le nom de votre commune, votre rue et vous avez l'information précise si vous êtes coupé ou pas et à quelle heure. Enedis préviendra évidemment aussi les collectivités locales et les préfectures", détaille Thierry Sudret.