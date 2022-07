L'agence de mannequin Elite recrute ce mardi quatre jeunes Azuréens à Cap 3 000

C'est un groupe qui fait rêver des milliers de jeunes. Elite est une agence de mannequin connue dans le monde entier. Des recruteurs étaient ce mardi 12 juillet à Saint-Laurent-Du-Var sur la Côte d'Azur pour trouver les nouveaux visages de la mode féminine ou masculine.

Une soixantaine de candidats, 4 azuréens recrutés

Elite n'a pas fait le voyage pour rien. L'agence a organisé ce casting régional à Cap 3 000 dans les Galeries Lafayette. De 10h à 16h, des recruteurs du groupe ont vu défiler une soixantaine de jeunes, tous devaient avoir entre 16 et 22 ans. Un métier qui les fait rêver malgré les témoignages de plus en plus fréquents de mannequins professionnels qui dénoncent la maigreur, l'anorexie qui existe dans ce milieu. Pour Antoine, un des candidats, ce n'est plus trop d'actualité : "Avant oui il y avait un culte de la maigreur, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, aujourd'hui on s'intéresse avant tout à notre personnalité."

Aujourd'hui nous signons des filles qui n'ont pas que 16 ans, elles peuvent avoir même jusqu'à 25 ans

Iris Minier est la directrice du recrutement du groupe Elite. Elle confirme que c'est avant tout une personnalité qui est recherchée : "Aujourd'hui nous signons des filles qui n'ont pas que 16 ans, elles peuvent avoir même jusqu'à 25 ans, c'est ce que je viens de faire avec une candidate asiatique. La beauté c'est bien, le charme c'est encore mieux."

Quelques critères restaient obligatoires hier lors du recrutement : comme mesurer minimum 1 mètre 74 pour les filles et 1mètre 83 pour les garçons.

En vidéo, Sarah une grassoise de 21 ans sélectionnée

Sarah a reçu plein de compliments du jury "radieuse, pleine d'énergie", elle est "fière et heureuse" et elle est retenue comme 3 autres candidats azuréens. 3 filles et 1 garçon ont rendez-vous à Paris pour signer chez Elite. Le groupe compte les mettre en avant, en leur faisant rencontrer des agents et des photographes.

Voici quelques vidéos de ce casting régional