L'Agence régionale de santé active le plan blanc en Moselle

La situation est particulièrement tendue au sein des hôpitaux de Moselle. C'est pourquoi l'ARS a activé le plan blanc sur tout le département. Une décision prise "compte tenu d'une saturation sévère des services d'accueil des urgences", prévient le directeur général du CHR Metz-Thionville dans une note interne au personnel. En fonction de l'évolution de la situation, les présidents d'établissements pourront déprogrammer des opérations non urgentes et rappeler des personnels soignants en congés.

Les urgences saturées

Dans un communiqué l'Agence régionale de santé décrit une situation "tendue" à cause d'un manque de personnel médical et soignant, ce qui conduit "à des fermetures de lit". Cette situation n'est pas nouvelle déplore Marc Reisdorf, il est le délégué central Force Ouvrière du groupe SOS santé qui gère notamment l'hôpital de Saint-Avold. Il craint un épuisement des personnels de santé : "On joue sur la solidarité, on rappelle des gens qui veulent bien revenir, tout le monde fait un effort mais il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui l'exceptionnel devient le quotidien, un moment donné ça va casser."

Dans ce contexte particulièrement tendu, l'ARS rappelle qu'il faut composer le 15 avant de se rendre aux urgences.