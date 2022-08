L'agglo de la Baie de Somme alerte sur les dangers de "l'escalade sauvage"

"Parfois on voit des grands qui montent sur les filets, puis sur le mur derrière le terrain, ça n'arrive pas souvent mais ça arrive de temps en temps", raconte une jeune fille d'une dizaine d'années, venue avec trois de ses copains sur les jeux jouxtant le city stade du quartier de l'Espérance à l'est d'Abbeville. Même si le phénomène n'est pas encore trop fréquent, certains, notamment des jeunes, pratiquent l'escalade sauvage, appelé aussi "parkour" sur ce type d'installation.

Certains jeunes grimpent en haut du bâtiment situé à côté du city stade du quartier Espérance à Abbeville © Radio France - Florent Vautier

Il y a un an, dans un autre secteur, à Albert, une quadragénaire venu aider une jeune montée sur le toit d'une entreprise est décédée après une chute. Alors Eric Baledent, adjoint au maire d'Abbeville et conseiller délégué en charge de la politique de la ville à la communauté d'agglomération de la baie de Somme, veut prévenir plutôt que guérir : "Quand ce sont des pratiques encadrées ça va, quand ça ne l'est pas, attention les dégâts !" Une campagne de prévention "En hauteur, pas le droit à l'erreur" vient de voir le jour fin juillet.

Sur les city stades et à d'autres points de l'agglomération, des affiches avec des titres d'articles concernant des accidents graves seront apposées et les travailleurs sociaux chargés de la médiation seront aussi chargés de faire des rappels. "On a des phénomènes de réseaux, où les jeunes veulent montrer qui est le plus fort", poursuit Eric Balédent. "L'idée est de leur dire redescendez, sinon vos petits frères vont vous regarder et un jour ils voudront faire exactement la même chose." Pour ceux qui veulent faire du parkour de manière encadrée, le club de gymnastique Abbeville Gym propose tous les vendredi soir une activité parkour.