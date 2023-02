L'Agglo de Nîmes construit une nouvelle station de pompage pour sécuriser la distribution d'eau

Construite à la fin des années 60, la station ZUP Kennedy était devenue sous-dimensionnée pour alimenter en eau potable les quartiers situés au nord-ouest de Nîmes ainsi que le CHU. Pour la remplacer, une nouvelle station de pompage est en cours de construction le long de l'avenue Maréchal-Juin, derrière le Carrefour de Nîmes-Etoile. Elle sera mise en service à la fin de l'année 2023. "C'est un édifice qui va permettre de sécuriser la distribution d'eau pour 50.000 personnes explique Franck Proust, le président de Nîmes Métropole." La station ZUP Kennedy avait été en effet inondée en 1988 et 2005, privant d'eau ces habitants. Même chose lorsqu'un camion était tombé dans le Rhône près de la station de forage de Comps en 2002. La nouvelle station elle, sera désormais alimentée par la station de Comps et la station de pompage de BRL.

5.000 m3 d'eau stockés

L'eau sera stockée dans deux énormes cuves en béton de 16 mètres de haut, 20 m de large et 60 m de long. Elles pourront chacune recueillir 2.500 m3 d'eau. "Une fois que cette eau arrive dans la cuve confie Laurent Liandrat, du cabinet Merlin chargé de la maîtrise d'oeuvre, elle sera réacheminée vers deux réservoirs (Castanet et Saut du Lièvre). La station a été conçue pour qu'elle puisse continuer à fonctionner même si on a des inondations. Elle est construite sur deux niveaux : l'hydraulique est en bas, tout ce qui est moteur et alimentation est déporté sur un niveau supérieur." Coût de l'investissement : 20 millions d'euros HT dont 12,9 sont financés pour moitié (6,45 M) au titre du Plan de relance.

De gros investissements aussi sur les canalisations

Parallèlement à la construction de cette nouvelle station de pompage, l'Agglo de Nîmes poursuit ses investissement en renouvelant les canalisations d'eau. "Vous vous souvenez tous du reportage d'Elise Lucet dans Cash Investigation, qui avait fait des critiques concernant l'état de nos canalisations indique Franck Proust. Je dis toujours que l'eau qu'on économise, c'est celle déjà qui n'est pas perdue dans les fuites. L'Agglo continue donc d'investir au fil du temps pour rénover les canalisations et faire de nombreuses économies d'eau." L'objectif : obtenir un rendement de 80% en 2027.