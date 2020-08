L'agglo de Saint-Avold vote une hausse de la taxe foncière : "On hérite d'une situation catastrophique"

Le nouveau conseil d'agglo de Saint-Avold Synergie, qui regroupe une quarantaine de communes du pays naborien a voté vendredi une augmentation de la part intercommunale de la taxe foncière payée par les propriétaires. Pour certains, la hausse atteint 500% d'augmentation, dès la taxe de cette année qu'il faudra payer l'an prochain. Mais combien va-t-on payer, et pourquoi cette hausse ? Explications.

1. Qui va payer plus et combien ?

C'est bien la seule part intercommunale de la taxe foncière, sur le bâti et le non-bâti, qui augmente, pas la part communale ni la part départementale. L'augmentation sera de 25€ en moyenne, soit pour une valeur locative à 1500€, et jusqu'à 50€ par an pour les plus grands propriétaires, si vous habitez l'ancienne communauté de communes de Morhange, et dans les 50€ en moyenne, et jusqu'à 120€ pour les propriétaires les plus riches, sur l'ancienne com-com du Pays Naborien. Le chiffre est différent entre les deux territoires, parce que les parts intercommunales de la taxe foncière n'avaient pas été harmonisées quand les deux intercommunalités ont fusionné.

2. Pourquoi les élus ont-ils voté cette hausse ?

La nouvelle majorité issue des élections municipales puis communautaires la justifient par les années de gestion du mandat précédent. "On hérite d'une situation catastrophique", assure Emmanuel Schuler, vice-président de l'agglo et maire de l'Hôpital. Il manquerait jusqu'à cinq millions d'euros dans les caisses, entre les dépenses pour l'achat de masques pendant l'épidémie de coronavirus, et les exonérations de taxes d'ordures ménagères accordées un peu trop largement ces dernières années : "Sur les ordures ménagères, on hérite d'un déficit de 1,8 million d'euros qui troue le budget et qu'il va bien falloir combler", explique le maire de l'Hôpital.

3. Quelles étaient les alternatives ?

La nouvelle majorité dit qu'elle n'a pas le choix : soit elle augmente elle-même la taxe, de façon raisonnée, soit c'est l'Etat qui le fait en plaçant sous tutelle la communauté d'agglomération. "Concrètement, si on avait été mis sous tutelle, l'augmentation aurait pu être bien plus importante", affirme Emmanuel Schuler. Lui-même a voté pour la hausse de la taxe, comme 55 membres du conseil communautaire. Parmi les 23 qui ont voté contre, il y a... les quatre autres conseillers communautaires de sa commune, L'Hôpital. Un conseiller communautaire s'est abstenu. Contacté, l'ancien président de la communauté d'agglomération, André Wojciechowski, n'a pas répondu à nos sollicitations.