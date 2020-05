L'agglo du Grand Guéret propose une aide de 1500 euros aux jeunes entreprises

Le Grand Guéret va donner un coup de pouce aux jeunes entreprises. La communauté d'agglomération vient de créer un fonds de soutien de 30 000 euros, dédiée aux artisans et aux commerçants qui ont créé leur société depuis le 1er janvier 2020, sur son territoire.

La communauté d'Agglomération du Grand Guéret, vient en aide aux jeunes entreprises. La collectivité a décidé de créer un fonds de soutien à destination des artisans et des commerçants qui ont créé une société depuis le 1er janvier 2020.

La crise sanitaire et le confinement ont durement ébranlé la vie économique et notamment les entreprises les plus récentes. Pourtant elles étaient exclues des plans d'aides imaginés jusqu'à présent.

1500 euros pour chaque entreprise

Ce fonds de soutien est doté de 30 000 euros. L'objectif serait de remettre une aide de 1500 euros à chaque entreprise éligible. "Il s'agit bien d'une aide. Ce n'est pas une avance qu'il faudra rembourser par la suite", précise Eric Correia, le président de la communauté d'Agglomération du Grand Guéret.

Seront éligibles, les entreprises de commerce ou d'artisanat créées ou reprises depuis le 1er janvier 2020, sur le territoire du Grand Guéret.

D'après une étude menée par l'agglomération, une trentaine d'entreprises pourraient être concernées.

Réparer une injustice

Des mesures de soutien ont déjà été mises en place ces dernières semaines. Ainsi, un fonds de solidarité mis en place par l'Etat propose également des aides de 1500 euros pour les petites entreprises. Un fonds de soutien de proximité financé par la Région, l'agglomération et la banque des territoires propose aussi des avances remboursables. Mais ces mesures de soutien ne concernent pas les entreprises créées après le 1er février 2020.

"Nous avons voulu rétablir l'égalité et l'équité sur notre territoire, explique Eric Correia, ces entreprises ont besoin de trésorerie, mais elles n'avaient accès à aucune aide". Pour Eric Correia, il ne s'agit pas seulement d'aider des commerces qui débutent. Il s'agit aussi de maintenir le dynamisme du Grand Guéret : "Pour une offre de service, pour l'attractivité et pour le lien social".

Si vous voulez monter un dossier pour demander cette aide, il faut contacter la communauté d’agglo ou la Chambre du commerce et d’industrie.