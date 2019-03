L’agglomération de Béziers épinglée pour sa mauvaise gestion des déchets ménagers

La chambre régionale des comptes Occitanie vient de rendre un rapport accablant sur la collecte et le traitement des déchets de l'agglomération de Béziers. Le site de Valorbi est un échec financier, industriel et environnemental confie à France Bleu Hérault la chambre régionale.

Béziers, France

La chambre régionale des comptes d'Occitanie, chargée notamment de contrôler les comptes des collectivités, vient de rendre un rapport accablant sur la gestion des déchets de l’Agglomération de Béziers (collecte et traitement). Il démontre que les choix de modernisation du site de Valorbi ont été réalisés en 2013, sans expertise préalable. Un investissement financier douteux. L'enquête a été menée sur la période allant de 2011 à 2018. Dans ce document de 80 pages environ que France Bleu s'est procuré, l'institution pointe du doigt non seulement l’attribution du marché (favoritisme ?), mais aussi l’incompétence du gestionnaire retenu qui a par ailleurs été placé en liquidation judiciaire à l’été 2018.

Un échec industriel, financier et environnemental

L'agglomération de Béziers gère aujourd'hui trois sites de traitement et de valorisation des déchets. Celui de Valorbi, (centre de tri au nord de Béziers, route de Bédarieux), la plateforme de compostage des végétaux (tunnels ventilés, au même endroit) et l'installation de stockage de déchets non dangereux (la fameuse décharge à ciel ouvert de Montimas).

Un rapport de 80 pages révélant des dysfonctionnements à tous les étages. Stéfane Pocher Copier

Avant 2013, le traitement des déchets était géré par la ville de Béziers. Cette compétence a depuis été transférée à l'agglomération dont la présidence à l'époque était assurée Raymond Couderc (maire de Béziers de 1995 à 2014 et ancien sénateur de l'Hérault). Plutôt que de créer une nouvelle usine, le choix a été de moderniser le site de Valorbi en investissant 7 millions d'euros et en favorisant le tri-mécano-biologique. L'unité de traitement d'époque (en service depuis une quarantaine d'années), trop vétuste, n'était plus adaptée et les performances n'étaient plus satisfaisantes.

"Ce transfert de compétences n'a pas eu les effets escomptés" précise Hélène Motuel-Fabre, magistrate à la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie Copier

Plus de 10 millions d'euros investis en huit ans pour une efficacité moindre

Le choix du process est assez étrange, explique la Chambre, alors qu’en 2010 un rapport du Sénat, suivi d'un avis défavorable de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) déconseillait une installation de ce type, car elle relevait d’importantes difficultés techniques.

Qu'importe. Cette modernisation est réalisée sans expert et sans étude complémentaire, précise le rapport. En fait, l'agglomération s'est appuyée sur deux anciens salariés de la ville de Béziers alors que le process retenu était très spécifique.

L'objectif du tri-mécano-biologique est de valoriser au maximum les déchets pour qu'il y ait le moins d'incinération possible et en limitant le stockage. Alors que le taux de rejets est tellement important (90% en 2017), l'agglomération de Béziers aurait amplifié ses incinérations à la décharge de Montimas. L’installation n'a pas été en mesure de produire un compost aux normes.

Pire encore, la quasi-totalité des déchets entrants au centre d'incinération seraient enfouis sans autorisation préfectorale.

Du favoritisme dans l'attribution du marché ? Les principes d'égalité de traitement n'ont pas été respectés précise Hélène Motuel-Fabre, magistrate à la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie Copier

Une attribution du marché assez douteuse

Le jugement des offres aurait aussi été réalisé sans égalité de traitement entre les candidats. Le marché a été attribué en juillet 2013 à l’entreprise vauclusienne Bioreva qui n’avait aucune compétence en la matière, d’après le rapport. Cette société a par ailleurs été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce l’été 2018. Cette dernière, qui employait un seul salarié, n’avait ni référence ni expérience.

"Le choix de ce process technique n'est pas pertinent" précise Hélène Motuel-Fabre, magistrate à la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie Copier

Pourquoi ce choix, alors que ses concurrents présentaient de sérieuses garanties, notamment une société espagnole ayant des références non seulement en France, mais aussi en Europe. Dans son contrat, Bioreva, qui n’avait aucune obligation de résultats, n’a pas été en mesure de remédier aux difficultés rencontrées par l’usine lors de sa mise en exploitation, conduisant à des arrêts de productions.

Le cahier des charges était insuffisamment documenté, précise la Chambre. Le contrat signé avec l'entreprise ne définissait pas d'objectif ni de sanction. Suite à des dysfonctionnements en 2016, la seule réponse apportée par la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée a été de conclure un second marché avec Bioreva pour un montant de 3.3 millions d’euros.

Un nouveau marché est signé avec cette même entreprise pour réaliser ce qu'elle n'a pas pu faire précédemment précise Hélène Motuel-Fabre, magistrate à la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie Copier

Frédéric Lacas, le président la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, reconnait que des mauvais choix ont été fait en 2013. "Pour le renouvellement du contrat, j'ai fait confiance aux équipes en place", ajoute l'élu.

"J'ai fait confiance aux équipes en place" explique Frédéric Lacas Copier

Valorbi présente des performances inférieures à celles de l’ancienne unité de valorisation des ordures ménagères

À l'été 2018, Frédéric Lacas a été informé par courrier de ce contrôle, tout comme son prédécesseur, Raymond Couderc. L’ancien maire et président de l’agglomération de Béziers explique à France Bleu regretter ce choix. "J'assume. J'aurai dû m'entourer d'un assistant de maîtrise d'ouvrage. À l'époque mon équipe m'assurait que nous avions les compétences en interne pour gérer cette situation". Pourquoi avoir retenu ce process ? "Je ne suis pas un spécialiste. Nos ingénieurs nous ont assuré que certaines collectivités en avaient la maîtrise ", assure-t-il.

Pour le choix de l'entreprise, Raymond Couderc botte en touche. "Je n'étais pas membre de la commission d'appel d'offres" Copier

Les déchets non valorisés sur le site de Valorbi (appelés refus de tri ou déchets ultimes) auraient été enfouis à la décharge à ciel ouvert de Montimas (ouest de Béziers). Ce qui explique sans aucun doute, les mauvaises odeurs dénoncées depuis par les riverains.

L’agglo Béziers Méditerranée incompétente dans la gestion des déchets

Tous les signaux sont au rouge, selon le collectif Droit à un air sain à Montimas sur son site internet. Les services de l’État tardent à réagir au détriment des riverains. Le site de traitement et de valorisation de Valorbi fonctionne en sous régime à cause de problèmes techniques. _"Nous en payons les conséquences. Depuis depuis plus d'un an nous alertons les autorité_s", explique Rodolphe Tonnelier, porte-parole du collectif.

"Attention au scandale sanitaire" prévient Rodolphe TONNELLIER, le porte-parole du collectif Copier

Le collectif ne compte pas en rester là et prévoit d'autres actions. Samedi, les membres décideront d'un possible recours judiciaire. "Nous ne pouvons pas attendre la réunion en sous-préfecture le 26 mars prochain, ajoute Rodolphe Tonnelier. Ça fait un an et demi que ça dure. On voit bien que ce n'est pas eux qui vivent à proximité de la décharge de Montimas."

La communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée a été créée en décembre 2001. À cette époque la CABM comptait 13 communes et 110.600 habitants. Son périmètre a évolué en 2017, passant à 17 communes et 124.000 habitants. Aujourd'hui, elle assure la collecte et le traitement des déchets sur la ville de Béziers et de quatre communes (Sauvian, Sérignan, Valras et Villeneuve-lez-Béziers). Au nord, cette compétence est attribuée au SICTOM de Pézenas. Au sud, le traitement des déchets est géré par le SITOM du littoral.

La société Bioreva, retenue en 2013 avait pour mission de traiter 62.000 tonnes de déchets par an, contre 45 auparavant. Pour cela, l’usine devait tourner 12 heures par jour au-lieu de huit auparavant.