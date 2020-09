L'agglomération de Laval vote une aide exceptionnelle de 5.000 euros pour le Liban

5.000 euros pour le Liban. C'est la subvention débloquée par Laval Agglomération. L'association Cités Unies France touchera cet argent avec l'objectif de venir en aide aux populations touchées par les explosions survenues il y a un mois à Beyrouth.

La ville de Laval devrait elle aussi voter une aide de 2.500 euros.

L'explosion au port de Beyrouth a causé entre 6,7 et 8,1 milliards d'euros de dégâts et pertes économiques, et le Liban a besoin urgemment de 605 à 760 millions de dollars pour se relever, selon une estimation publiée lundi par la Banque mondiale.