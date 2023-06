L'agglomération de Périgueux présente son projet d'aménagement du quartier d'affaires

Sur la friche le long des voies ferrées, le Grand Périgueux a déjà installé ses employés : dans le bâtiment Aliénor. Il compte bien poursuivre l'aménagement de cet espace aujourd'hui abandonné. Le président de l'agglomération a présenté ce jeudi 8 juin le projet.

Nouveau dépôt de Péribus

Des bus 100% électriques partiront de leur dépôt juste à côté de la gare. Un lieu stratégique puisque le futur dépôt de péribus sera aussi placé plus près réseau. Ce qui leur permettra de faire 30% de trajet en moins pour rejoindre leur ligne. Avec autant d'économies. La flotte de bus thermiques sera intégralement remplacée par des bus électriques d'ici 10 ans. Pour un coût de 30 millions d'euros.

Une crèche de 60 places

L'objectif, pour le Grand Périgueux, c'est d'accueillir bien plus que les 300 employés de l'agglomération, de Périmouv et du siège de l'Office de tourisme qui ont pris leurs quartiers en avril . A terme, l'ambition est de recevoir aussi des entreprises. Pour faciliter cela, une crèche doit voir le jour avec 60 berceaux.

Image de synthèse de l'aménagement de l'Ilot Champarnaud - grand Périgueux

Plus de verdure

L'ilot Champarnaud est très minéralisé, c'est dû à l'ancienne activité du site. Le projet propose de remettre des arbres, des espaces de passage pour les piétons. Mais aussi de remettre à l'air libre un ruisseau qui avait été enterré.

"Les quartiers de gare ont déperri dans le temps. On saisi l'opportunité des nouvelles politiques en matière de mobilités, de réduction des émissions de CO2 pour réhabiliter des modes de déplacement vertueux. Il y a 20 ans, toute élu rêvait de faire du goudron, aujourd'hui on prend en compte l'évolution et la demande de nos citoyens." Explique le président de l'agglomération, Jacques Auzou.