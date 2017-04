L'agglomération de Royan poursuit sa lutte contre les mégots sur les plages

La Cara, la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, veut mettre fin aux mégots sur les plages. Ou du moins diminuer leur présence. En plus de la distribution de 5.000 cendriers de plage par an, elle lance une enquête sur les habitudes des usagers.

La Cara, la communauté d'agglomération Royan Atlantique, lance une étude pour diminuer le nombre de mégots sur les plages et pour essayer de trouver l'origine de leur provenance. Depuis trois ans, la Cara mène une politique de lutte contre les déchets sur ses plages.

En plus de la distribution de 5.000 cendriers de plage par an et la diffusion de prospectus, elle vient de lancer une enquête sur les habitudes des gens sur la plage alors que chaque année des milliers de mégots sont laissés sur les plages.

On marche dessus, on les a à côté de nos serviettes, on se baigne avec : il y a des mégots partout"- Hermance, 20 ans

Jusqu'à vendredi midi, des chargés de mission vont venir soumettre des questionnaires aux gens sur les cinq plages urbaines du littoral royannais : à Saint-Georges-de-Didonne, Royan, Vaux-sur-Mer et à Saint-Palais-sur-Mer. Au total, 500 questionnaires devraient être remplis cette semaine.

Gaël Perrochon de la communauté d'agglo de Royan propose le questionnaire aux gens sur la plage. © Radio France - Mathilde Choin

L'objectif principal c'est de trouver des solutions pour améliorer la qualité des plages. Gaël Perrochon est chargé de mission à l'agglomération de Royan : "Les plages sont nettoyées le matin par des cribleuses. Mais les mégots de cigarettes sont plus petits donc ils passent au travers des mailles. L'idée de cette enquête, c'est de sensibiliser le grand public pour limiter ce fléau."

Les données seront ensuite communiquées aux communes :"C'est un outil d'aide à la décision. Mais après à chaque municipalité de voir ce qu'elle souhaite mettre en place", explique Gaël Perrochon, chargé de mission pour la gestion intégrée des zones côtières à la Cara.

Vers des plages non-fumeurs ?

Gaël Perrochon poursuit : "Il y a plusieurs alternatives pour réduire les mégots sur les plages mais pas forcément de solution idéale. Certaines communes ont expérimenté des plages non-fumeurs. On pourrait aussi proposer la création d'espaces pour les fumeurs. C'est pour ça que nous faisons ce questionnaire : pour faire remonter les idées des gens."

Sur la plage Frédéric, un Luxembourgeois en vacances sur la côte, propose tout simplement de taxer les fumeurs : "Quand votre chien fait ses besoins dans la rue, si vous ne ramassez pas, vous pouvez prendre une amende, j'ai envie dire à la limite, une amende même de 5 euros, ça ferait déjà réfléchir les gens !"