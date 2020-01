Vous avez sûrement vu les affiches dans les rues de l'agglomération mancelle. Depuis mi-décembre, et jusqu'à fin mars, Le Mans Métropole réalise une campagne d'affichages pour lutter contre les mégots laissés au sol, les crottes de chien et les dépôts sauvages.

Le Mans, France

L'agglomération du Mans part à la chasse aux incivilités avec une campagne de publicité . Après la chasse aux mégots de cigarettes de fin décembre au 7 janvier, une nouvelle campagne commence du 29 janvier au 12 février contre les déjections canines. Puis en mars, ce sera la chasse aux dépôts sauvages. Les affiches de la campagne montrent qu'en cas d'infraction, vous risquez une amende de 68 euros. Et le PV peut grimper à 1.500 euros selon la gravité de l'incivilité.

Du mieux mais il y a encore des points noirs

"Je dirai qu'il y a du mieux, mais c'est un travail quotidien et sur le long terme" souligne Renée Kaziéwicz, vice-présidente à Le Mans Métropole chargée de la propreté. "Il faut souvent prendre les gens en flagrant délit pour être efficace. Ça va mieux au niveau du quartier de la gare, mais on a encore beaucoup de dépôts sauvages d'artisans dans certaines bennes de l'agglomération".

"Depuis l'été dernier, il y a la brigade verte. Ce sont six personnes qui sont chargées de faire de la prévention sur les incivilités. Si par exemple, ils voient une personne qui promène son chien et que l'animal est en train de faire une déjection; ils vont aller à la rencontre de la personne, se présenter et expliquer leur travail. Si la personne n'a pas de sac, il lui en fourniront un tout en précisant que pour cette fois, c'est de la prévention, mais qu'à un moment donné, ce sera de la répression. Ils ont surtout un rôle pédagogique pour expliquer les différentes incivilités mais ils sont assermentés et donc en capacité aussi de verbaliser. Il y a eu seulement une vingtaine de PV dressés par les brigades vertes depuis l'été dernier. Ce que l'on veut surtout, c'est que les mentalités changent parce que ça a un coût et on veut surtout avoir une ville qui soit propre".

Les sarthois disent être de bons élèves

Pour les mégots de cigarettes par exemple, Isabelle fume depuis cinq ans : "je pense que chacun doit être responsable et ramasser ses mégots et les mettre à la poubelle. C'est pas grand chose, et pourtant c'est énorme, vu le nombre de personnes qui fument. Moi, ça m'arrive d'en ramasser par terre et de les mettre dans une petite boite. Ça m'insupporte de voir les mégots par terre, car il faut garder la ville propre".

La photo de la campagne de lutte contre les incivilités de l'agglomération du Mans sur les mégots de cigarettes © Radio France - Christelle Caillot

Même chose pour les crottes de chien

Léa a deux chiens, deux cockers qu'elle promène quotidiennement : "dans la famille, on a des sacs bio-dégradables et on ramasse systématiquement les crottes. Pour nous, c'est automatique. On n'aimerait pas avoir les crottes devant chez nous, c'est dégueu !"

La photo de la campagne de lutte contre les incivilités de l'agglomération du Mans sur les crottes de chien © Radio France - Christelle Caillot

Sauf que lorsque l'on interroge des balayeurs, David qui travaille à la ville du Mans depuis douze ans nous dit : "les crottes de chiens, il y en a autant qu'avant, pas plus pas moins. Certains nous demandent des sacs pour ramasser les crottes mais il y a encore beaucoup de personnes qui laissent les crottes juste à côté de nous".