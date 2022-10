"L'agribashing", un phénomène en hausse dans le département de la Vienne

Des vols de carburants ciblant des tracteurs et des cuves dans des exploitations agricoles, des dégradations volontaires sur du matériel et des équipements comme en juillet dernier , des tags parfois hostiles à leurs activités... Les agriculteurs de la Vienne sont de plus en plus la cible de ce qu'appelle la Fédération nationale des exploitants agricoles un "agribashing". Ce jeudi, le préfet de la Vienne a lancé à Poitiers un observatoire sur ce phénomène, en hausse par rapport à l'année dernière dans le département.

ⓘ Publicité

Des vols en nette hausse

Entre 2021 et 2022, la préfecture de la Vienne enregistre une augmentation de 51 % des atteintes au monde agricole. A la fin du mois d'août, on dénombre 107 vols dans les exploitations agricoles. Des atteintes de différentes natures donc mais cet été, les dégradations ont particulièrement ciblé le matériel en lien avec l'irrigation. Elles ont doublé en seulement un an, visant directement les enrouleurs ou les boîtiers électriques dans les champs.

Autre phénomène d'actualité avec la hausse des coûts de l'énergie, les autorités enregistrent une hausse de 40 % des vols de carburant dans la Vienne. Un protocole signé avec les gendarmes du département est bien en place depuis 2015, il permet d'ailleurs d'échanger directement avec les agriculteurs pour les prévenir des risques mais le préfet a indiqué que ce protocole allait être actualisé.