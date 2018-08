Dans toute la Dordogne, la communauté musulmane va célébrer l'Aïd El Kébir ce mardi et pendant trois jours. Depuis ce lundi après-midi, les clients affluent dans les abattoirs de Thiviers et Bergerac. La préfecture de la Dordogne rappelle que ces abattages doivent se faire dans la totale sécurité.

Bergerac, France

A l'abattoir municipal de Bergerac, le lundi après-midi a été assez chargé. De nombreux véhicules contenant agneaux et moutons ont fait un court séjour à l'arrière de l'abattoir. A l'accueil, Claude, la responsable administrative note sur un petit carnet toutes les bêtes qui seront abattues ce mardi. Elle procède aux vérifications d'usage comme par exemple les numéros de cheptel.

300 bêtes sacrifiées à Bergerac

L'Aid El Kébir est un moment important pour cet abattoir qui produit régulièrement de la viande halal. Cette année, la date (en plein milieu de l'été) fait qu'il y a une légère baisse du nombre de bêtes déposées. Mais, quand même, plus de 300 bêtes seront égorgées ce mardi, conformément au rituel sacrificiel de l'Aïd. Abdelak est venu avec sa remorque. Il a acheté 9 agneaux à un éleveur du coin pour lui, ses cousins et cousines et ses amis. "J'ai posé ma journée exprès pour cette fête."

Les papiers à donner au responsable de l'abattoir, signés par les éleveurs © Radio France - Mickaël Chailloux

La protection animale au cœur du débat

"Il faut que la personne qui procède à l'égorgement soit habilitée par une mosquée" - Frédéric Piron, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection de la population

La protection animale est en effet un des critères les plus importants pour l'abattoir de Bergerac : les deux sacrificateurs, employés de l'abattoir, ont reçu une habilitation de la mosquée de Paris. La préfecture de la Dordogne rappelle aussi "les animaux feront l'objet d'une inspection ante mortem et post mortem par les services vétérinaires afin de garantir la salubrité de la viande."