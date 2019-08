L'Aïd, une transmission en question

Pamiers, France

"L'Aïd c'est la grande fête!" Devant l'abattoir de Pamiers, les croyants ont tous le même programme. Quatre jours de fêtes avec de magnifiques repas. Au centre de l'attention, l'agneau sacrifié. "Parents, enfants, tantes et oncles, tout le monde se retrouve ensemble dans un esprit de convivialité pour partager le repas! C'est magnifique", s'exclame Aziz.

Bien choisir son agneau

Traditionnellement, les aînés s'occupent de la bête. Aziz lui sait comment choisir le bon agneau : "Nous le prenons avec des éleveurs du coin. La première des règles, c'est qu'il faut que l'agneau ait au moins six mois. Après pour la forme, c'est à dire avec ou sans corne, chacun fait comme il veut. Par contre, si on choisit une femelle, on ne doit pas la sacrifier si elle a déjà mis bas. Aujourd'hui, certains jeunes ne connaissent pas toutes ces règles."

Peu d'abattoirs ouverts aux particuliers

Pour le croyant, "c'est une grande fête dont la transmission peut parfois être difficile". En effet, l'abattoir de Pamiers est l'un des seuls du secteur ouverts pour les particuliers. De nombreux Toulousains ont dû faire le chemin jusque dans l'Ariège pour récupérer les agneaux tués sous l'égide d'un sacrificateur. Selon le directeur de l'abattoir de Pamiers, près de 300 bêtes seront sacrifiées jusqu'au jeudi 15 août. Des sacrifices qui ont aussi un coût. Il faut compter entre 140 et jusqu'à 180 euros par agneau vivant chez un éleveur puis 45 euros pour la prise en charge par l'abattoir.