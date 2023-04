L'aide humanitaire partie de Creuse a été remise aux Ukrainiens

Ils ont réussi ! L'Ukrainien Dymtro Mohylianski et le Creusois Michel Moine ont convoyé du matériel paramédical d'Aubusson jusqu'à Boutcha

Ils n'ont pas ménagé leur peine et le résultat est là. Ce vendredi 31 mars, les trois Creusois partis mardi d'Aubusson avec deux véhicules chargés à bloc sont arrivés à Boutcha en Ukraine. L'ambulance donnée par les pompiers de la Creuse et la camionnette de la ville d'Aubusson transportaient des vêtements, des couvertures, des médicaments, mais aussi des béquilles, des fauteuils roulants ou encore des déambulateurs. A peine arrivé sur place, ce chargement a vite changé de mains.

Plusieurs destinations

Pour aider ses compatriotes, Dmytro Mohylianski a collecté avec son association " Amitié France Ukraine " du matériel paramédical. Il sera acheminé vers l'hôpital civil de Dnipro dans le sud du pays. Les vêtements, les couvertures, les médicaments partiront pour les soldats qui se battent sur le front. Quand au camion réformé des pompiers de la Creuse, il servira d'ambulance à Bakhmout dans le Donbass à l'est du pays.

Le camion des pompiers de la Creuse et la camionnette de la ville d'Aubusson sont arrivés à destination © Radio France - Fany Boucaud

Un an après

En avril 2022, plus de 400 civils ont été retrouvés morts à Boutcha après le retrait des troupes russes. La ville porte encore les stigmates des violents combats dont elle fut le théâtre. Sur l’aéroport Antonov, le plus grand avion-cargo du monde, l'Antonov An-225, exemplaire unique, a été détruit lors des combats entre les troupes russes et les forces ukrainiennes.

La carcasse de l'Antonov An-225 détruit lors des combats entre les soldats russes et les forces ukrainiennes © Radio France - Fany Boucaud