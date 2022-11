L'aide proposée pour les familles d'accueil des réfugiés ukrainiens est dérisoire, selon O.Baudry

Quelques heures après le début de l'attaque Russe contre l'Ukraine, de nombreux Vauclusiens se sont proposés pour accueillir à leurs frais des réfugiés fuyant les combats. Près de 9 mois après cet élan de générosité, le gouvernement lance un dispositif de soutien financier. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Olivier Baudry estime que cette aide est "dérisoire". Pour le président de l'Association franco-ukrainienne Vaucluse Avignon, "elle ne correspond pas à la réalité du quotidien vécu par les français. Quand on reçoit quelqu'un chez nous, on essaye toujours de faire un peu mieux que d'ordinaire. 600 euros pour 120 jours, c'est totalement dérisoire".

La bonne volonté ne suffit plus

Pour Olivier Baudry, ce problème financier est également à l'origine de tensions avec les familles ukrainiennes. " Imaginez que vous preniez quelqu'un chez vous pendant 9 mois alors que vous ne parlez pas la langue, c'est compliqué. Vous vivez avec une application de traduction à la main. À un moment la bonne volonté ne suffit plus. Les 600 Euros ne vont pas suffire non plus. Il y a un vrai moment de blues et de reflux avec des gens qui ont énormément de bonnes volontés mais qui ne se sentent pas soutenus".